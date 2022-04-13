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Число случаев COVID-19 в мире превысило 500 млн

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в мире превысило 500 млн
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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 500 млн. Об этом 13 апреля сообщил Университет Джона Хопкинса.

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Так, по состоянию на 01:20 мск среды, число выявленных случаев COVID-19 в мире достигло 500 363 741. С начала пандемии скончались 6 183 944 заболевших, пишет RT.

В конце марта инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, когда можно ожидать новую вспышку коронавируса. По его словам, это во многом зависит от того, когда появятся мутации коронавируса и какими они будут. К примеру, следующая может оказаться опаснее, чем «Омикрон»-штамм, пишет Life.ru.

12 апреля руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила, что подтвержденных случаев заражения подвидами штамма коронавируса «стелс-Омикрон» BA.4 и BA.5. в России не выявили. Она пояснила, что новые варианты возбудителя отличаются от штамма «стелс-Омикрон» небольшими мутациями, которые, предположительно, позволяют им уклоняться от иммунных клеток переболевших, отмечает телеканал «360».

В этот же день директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов опроверг случаи заболевания вариантом «Омикрона» XE в России. По его словам, распространенным фактором является «формирование рекомбинантных форм вирусов».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о появлении нового варианта коронавируса — ХЕ, являющегося гибридом подвидов «Омикрон»-штамма (BA.1 и BA.2).

Смородинцев подчеркнул, что вакцинация по-прежнему остается наиболее эффективным способом борьбы с появлением инфекционных заболеваний, их осложнений и неблагоприятных последствий, отмечает телеканал «Звезда».

Новый подвариант «Омикрона» — штамм коронавируса, который назвали буквами XE — выявили британские ученые в середине января 2022 года. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании тогда сообщало, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли он.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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