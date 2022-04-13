Эксперт опроверг случаи заболевания вариантом «Омикрона» XE в России

В России еще не было зафиксировано случаев инфицирования вариантом «Омикрона» XE или какими-либо другими новыми штаммами коронавируса, рассказал 12 апреля директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«К настоящему моменту подтвержденных случаев инфекции этим [вариантом XE] и другими рекомбинантными вариантами SARS-CoV-2 не зафиксировано. Следует отметить, что формирование рекомбинантных форм вирусов — распространенное и естественное явление. В настоящее время обнаружено не менее девяти рекомбинантных штаммов», — сообщил он.

Директор НИИ гриппа им. Смородинцева добавил, что вакцинация по-прежнему является наиболее эффективным способом предупреждения инфекционных заболеваний, их осложнений и неблагоприятных последствий.

Накануне, 11 апреля, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «Известиям» о новом штамме коронавируса «Омикрон» XE. По словам специалиста, это «гибридный вариант», который находится между штаммами ВА и ВА.2.

Ранее в понедельник в Японии выявили первый случай заболевания новым видом штамма «Омикрон» ХЕ, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самым заразным за всю историю пандемии.

До этого, 6 апреля, первый случай заболевания COVID-19 XE зарегистрировали в индийском городе Мумбаи у 50-летней женщины, которая приехала из Южной Африки еще в феврале. У нее не было симптомов, поэтому заболевание диагностировали только через месяц.

Новый подвариант «Омикрона» — штамм коронавируса, который назвали буквами XE, выявили британские ученые в середине января 2022 года. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании тогда сообщало, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли он.

По результатам последних исследований оказалось, что новый вариант «Омикрона» имеет способность к более быстрому росту в искусственно созданных условиях, что позволяет предположить, что он более заразен, однако это требует дополнительных подтверждений.

В настоящее время врачи выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате мутаций разных штаммов коронавируса — XD, XE и XF. Линии XD и XF стали соединением вариантов «Дельта» и сублинии «Омикрона» BA.1. Линия XE представляет собой соединение вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2.