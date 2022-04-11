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Первый случай заражения новым видом штамма «Омикрон» выявили в Японии

Первый случай заражения новым видом штамма «Омикрон» ХЕ выявили в Японии
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В Японии выявлен первый случай заболевания новым видом штамма «Омикрон» ХЕ, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самым заразным за всю историю пандемии. Об этом сообщает в понедельник, 11 апреля, телеканал NHK.

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Вирус обнаружили у прибывшей из США 30-летней пассажирки в аэропорту Нарита недалеко от Токио. Женщина сдала тест в карантинной зоне, который показал, что она болеет новым подвидом «Омикрона».

До этого, 6 апреля, первый случай заболевания COVID-19 XE зарегистрировали в индийском городе Мумбаи у 50-летней женщины, которая приехала из Южной Африки еще в феврале. У нее не было симптомов, поэтому заболевание диагностировали только через месяц.

Новый подвариант «Омикрона» — штамм коронавируса, который назвали буквами XE, выявили британские ученые в середине января 2022 года. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании тогда сообщало, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли он.

В то же время, согласно результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2, или «стелс-Омикрон». Однако делать прогнозы, распространится ли XE так же, как «стелс-Омикрон», по мнению ученых, еще рано.

В настоящее время врачи выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате мутаций разных штаммов коронавируса — XD, XE и XF. Линии XD и XF стали соединением вариантов «Дельта» и сублинии «Омикрона» BA.1. Линия XE представляет собой соединение вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2.

В России случаи заражения штаммом ХЕ пока не зафиксированы. Также, как заявили 6 апреля в Роспотребнадзоре, этот подвид вируса не опаснее других штаммов, включая «Дельту». Кроме того, отмечалось, что он вряд ли будет иметь сверхуникальные свойства, которые приведут к росту заболеваемости.

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