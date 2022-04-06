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В Индии зарегистрировали первый случай заболевания новым вариантом COVID-19 XE

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В индийском городе Мумбаи в среду, 6 апреля, зафиксировали первый случай заболевания новым подвидом «Омикрон»-штамма COVID-19 XE. Информацию передало местное издание The Times of India.

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«Новый вариант является рекомбинантным штаммом и представляет собой гибрид двух ранее обнаруженных «Омикрон»-штаммов BA.1 и BA.2», — говорится в тексте.

Этот подвид обнаружили у 50-летней женщины, которая приехала в Мумбаи из Южной Африки еще в феврале. У нее не было симптомов, поэтому и диагностировали COVID-19 XE только через месяц.

Ранее в этот день руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заверил, что новый штамм коронавирусной инфекции XE, который на днях обнаружили британские ученые, вряд ли будет иметь сверхуникальные свойства. Соответственно риск вспышки заболеваемости исключен.

Ученые выделяют три разных линии, которые образовались в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE, XF. ХЕ — соединение вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2 («Стелс-Омикрон»). По словам эпидемиолога, результаты анализа специалистов Великобритании показывают, что выявленная мутация XE может быть более заразна примерно на 10%, чем BA.2.

Британские ученые выявили новый подвариант «Омикрона» — штамм коронавируса, который назвали буквами XE. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли он.

Во вторник, 5 апреля, руководитель технической группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Мария ван Керкхове сообщила, что заражение гибридом штаммов Омикрон» и «Дельта» не влечет за собой более тяжелое течение болезни. По ее словам, «уровень выявления» такого гибрида в мире невысок.

В РФ продолжает проходить масштабная кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. В стране зарегистрировано шесть препаратов, которыми могут привиться граждане: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н», вакцина для подростков «Спутник M».

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