Иммунолог рассказал о новом штамме «Омикрон» ХЕ

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в понедельник, 11 апреля, рассказал «Известиям» о новом штамме коронавируса «Омикрон» XE.

По словам специалиста, это «гибридный вариант», который находится между штаммами ВА и ВА.2.

«По свойствам, есть вероятность, что он будет на 10% заразнее ВА.2 — самый заразный подвид на сегодняшний день. Но повторюсь, что надо продолжать наблюдение. Кроме этого, никаких особых отличий от ВА.2 не наблюдается», — уточнил Крючков.

Иммунолог выразил мнение, что прямого проникновения нового вида в Россию не будет, скорее — через ОАЭ, Турцию или Сербию.

«На мой взгляд, штамм придет к нам через месяц-полтора, но вопрос состоит в том, когда его обнаружат», — заключил он.

Ранее в понедельник в Японии выявили первый случай заболевания новым видом штамма «Омикрон» ХЕ, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самым заразным за всю историю пандемии.

До этого, 6 апреля, первый случай заболевания COVID-19 XE зарегистрировали в индийском городе Мумбаи у 50-летней женщины, которая приехала из Южной Африки еще в феврале. У нее не было симптомов, поэтому заболевание диагностировали только через месяц.

Новый подвариант «Омикрона» — штамм коронавируса, который назвали буквами XE, выявили британские ученые в середине января 2022 года. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании тогда сообщало, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли он.

В то же время, согласно результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2, или «стелс-Омикрон». Однако делать прогнозы, распространится ли XE так же, как «стелс-Омикрон», по мнению ученых, еще рано.

В настоящее время врачи выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате мутаций разных штаммов коронавируса — XD, XE и XF. Линии XD и XF стали соединением вариантов «Дельта» и сублинии «Омикрона» BA.1. Линия XE представляет собой соединение вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2.

В России случаи заражения штаммом ХЕ пока не зафиксированы. Также, как заявили 6 апреля в Роспотребнадзоре, этот подвид вируса не опаснее других штаммов, включая «Дельту». Кроме того, отмечалось, что он вряд ли будет иметь сверхуникальные свойства, которые приведут к росту заболеваемости.