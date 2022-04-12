Минфин опроверг информацию CNN о дефолте России по евробондам

Информация, опубликованная американским телеканалом CNN о том, что Россия объявила дефолт по своим обязательствам по евробондам, не соответствует действительности. Об этом говорится на сайте Минфина РФ во вторник, 12 апреля.

«Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том ни о другом, речи в случае с Россией не идет», — подчеркнули в министерстве.

В Минфине обратили внимание, что у России достаточно средств для обслуживания и погашения долговых обязательств.

«Неправомерные действия американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей России в валюте, заблокировали получение причитающихся выплат части иностранных инвесторов», — добавили в ведомстве.

Россия для защиты прав инвесторов зарезервировала суммы в рублях в российском депозитарии. В результате осуществленного ведомством 31 марта текущего года досрочного выкупа у российских инвесторов за рубли 72,4% выпуска облигаций «Россия-2022» объем этих инструментов в обращении сократился. Это позволило уменьшить сумму платежа по ним, срок которого наступал 4 апреля, с $2,045 млн до $564,8 млн.

Как подчеркнули в Минфине, с учетом того что большинство невыкупленных облигаций принадлежат иностранным инвесторам, запреты США ущемили прежде всего интересы именно иностранных, в том числе американских, инвесторов, уточняет «Газета.Ru».

«Введение данного запрета можно расценивать не иначе как очередное неисполнение нашими иностранными контрагентами своих контрактных обязательств, нарушающее интересы инвесторов в российские гособлигации из различных юрисдикций», — пояснили в Минфине.

Препятствия для проведения платежей в валюте созданы искусственно, а возможные претензии кредиторов должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств, заключили в министерстве.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объективных причин для снижения агентством Standard & Poor's (S&P) рейтинга РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта» нет. По его словам, ситуация имеет рукотворный характер.

Как в же день сообщил СNN, рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило, что Россия фактически объявила дефолт по своему внешнему долгу, предложив держателям облигаций рублевые выплаты вместо выплат в долларах. Отмечалось, что РФ пыталась заплатить рублями за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля.

О вероятности технического дефолта в России говорил «Известиям» 14 марта главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, у страны есть деньги, но они заблокированы странами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по российскому госдолгу.

С конца февраля ряд западных стран начал блокировку российских резервов, всего заблокировано около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. В Минфине предупреждали, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг обслужат в рублях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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