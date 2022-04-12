Прямой эфир
Мир
СМИ узнали об отказе Зеленского принять в Киеве Штайнмайера
Экономика
В ФРГ подготовили законопроект о национализации энергокомпаний
Политика
В ГД заявили о планах США и НАТО превратить Украину в плацдарм для борьбы с РФ
Мир
Макрон поддержал идею увеличить президентский срок во Франции до 7 лет
Мир
МИД РФ обвинил Запад в поощрении провокаций националистов против мирных граждан
Мир
Лукашенко назвал события в Буче спецоперацией Великобритании
Общество
Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут получить вид на жительство в РФ по истекшему паспорту
Политика
В Госдуме указали на превращение Евросоюза в инструмент НАТО
Мир
Всемирный банк приготовил Украине помощь на $1,5 млрд
Экономика
Закупочная цена газа для Молдавии в апреле вырастет до $1193 за тысячу кубов
Мир
В США годовая инфляция достигла максимума за 40 лет

Минфин опроверг информацию CNN о дефолте России по евробондам

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информация, опубликованная американским телеканалом CNN о том, что Россия объявила дефолт по своим обязательствам по евробондам, не соответствует действительности. Об этом говорится на сайте Минфина РФ во вторник, 12 апреля.

Суд да дело: что означает отказ России платить по долгу в долларах
Ситуация по-прежнему является крайне неопределенной из-за своей исключительности

«Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том ни о другом, речи в случае с Россией не идет», — подчеркнули в министерстве.

В Минфине обратили внимание, что у России достаточно средств для обслуживания и погашения долговых обязательств.

«Неправомерные действия американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей России в валюте, заблокировали получение причитающихся выплат части иностранных инвесторов», — добавили в ведомстве.

Россия для защиты прав инвесторов зарезервировала суммы в рублях в российском депозитарии. В результате осуществленного ведомством 31 марта текущего года досрочного выкупа у российских инвесторов за рубли 72,4% выпуска облигаций «Россия-2022» объем этих инструментов в обращении сократился. Это позволило уменьшить сумму платежа по ним, срок которого наступал 4 апреля, с $2,045 млн до $564,8 млн.

Как подчеркнули в Минфине, с учетом того что большинство невыкупленных облигаций принадлежат иностранным инвесторам, запреты США ущемили прежде всего интересы именно иностранных, в том числе американских, инвесторов, уточняет «Газета.Ru».

«Введение данного запрета можно расценивать не иначе как очередное неисполнение нашими иностранными контрагентами своих контрактных обязательств, нарушающее интересы инвесторов в российские гособлигации из различных юрисдикций», — пояснили в Минфине.

Препятствия для проведения платежей в валюте созданы искусственно, а возможные претензии кредиторов должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств, заключили в министерстве.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объективных причин для снижения агентством Standard & Poor's (S&P) рейтинга РФ в иностранной валюте до «выборочного дефолта» нет. По его словам, ситуация имеет рукотворный характер.

Как в же день сообщил СNN, рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило, что Россия фактически объявила дефолт по своему внешнему долгу, предложив держателям облигаций рублевые выплаты вместо выплат в долларах. Отмечалось, что РФ пыталась заплатить рублями за две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля.

О вероятности технического дефолта в России говорил «Известиям» 14 марта главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, у страны есть деньги, но они заблокированы странами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по российскому госдолгу.

С конца февраля ряд западных стран начал блокировку российских резервов, всего заблокировано около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. В Минфине предупреждали, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг обслужат в рублях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022