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В Кремле отметили отсутствие объективных причин для дефолта в России
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В Кремле отметили отсутствие объективных причин для дефолта в России

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Объективных причин для дефолта в России нет, он может быть только рукотворным. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы будем судиться»
Министр финансов Антон Силуанов — о попытках Запада объявить России дефолт и возможности выпуска новых еврооблигаций

«Это вопрос правительства. Это может быть только технический, рукотворный дефолт. Об этом говорил в интервью «Известиям» [министр финансов РФ Антон] Силуанов. Объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения обязательств. Но неконструктивная позиция наших оппонентов может осложнить ситуацию. Предлагаю подробно ознакомиться с заявлением Силуанова, именно об этом шла речь», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о вероятности дефолта в РФ.

Ранее в этот день Силуанов объяснил «Известиям», что Россия добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату долга. Однако, по его словам, политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт. Это, уточнил министр, выражается в том, что были заблокированы валютные счета РФ, не проводятся платежи, которые предназначались для расчета с держателями облигаций.

Даже в таких условиях, подчеркнул Силуанов, держателям еврооблигаций — резидентам России заплатили причитающиеся им выплаты в рублях.

Он добавил, что западные страны запретили использовать замороженные средства РФ для оплаты обязательств перед внешними кредиторами.

О вероятности технического дефолта в России говорил «Известиям» 14 марта главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, у страны есть деньги, но они заблокированы странами, инвесторы которых и являются крупными кредиторами по российскому госдолгу.

С конца февраля ряд западных стран начал блокировку российских резервов, всего заблокировано около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. В Минфине предупреждали, что, если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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