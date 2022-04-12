Прямой эфир
Авто
КамАЗ в марте сократил выпуск машин на 7,5%
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом
Мир
В Германии спрогнозировали лишение доллара доминирующего положения из-за санкций
Культура
Константина Райкина уволили из Театральной школы его имени
Пресс-релизы
Бюст Юрия Гагарина был торжественно открыт в столице Камбоджи
Общество
Мурашко заявил о восстановлении в России потока пациентов на медосмотры
Мир
Источник сообщил о начале работы группы НАТО в Одессе
Мир
Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России
Мир
Инфляция Германии в марте достигла исторического рекорда
Общество
В Москве сезон речной навигации откроется 24 апреля
Авто
ЦБ выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО

Путин допустил первый полет белорусского космонавта в 2023 году

Путин: первый полет белорусского космонавта может состояться уже в 2023 году
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый полет белорусского космонавта может состояться уже в 2023 году. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Космические планы: Россия возобновит Лунную программу
Зачем Путин отправился в Амурскую область и что он обсудил там с Лукашенко

«Такой полет может состояться уже в следующем году», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский лидер также сообщил, что скоро будет принят закон, позволяющий гражданам Белоруссии работать на строительстве космодрома Восточный.

«В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям из Белоруссии работать на территории закрытого административно-территориального образования «Циолковский», — сказал Путин.

Ранее Лукашенко сказал, что Белоруссия готова в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов для развития Восточного.

До этого Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома и пообщались с его работниками. Президент РФ вручил госнаграды летчикам-космонавтам. Он отметил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Тогда Путин поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022