Путин допустил первый полет белорусского космонавта в 2023 году

Первый полет белорусского космонавта может состояться уже в 2023 году. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Такой полет может состояться уже в следующем году», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский лидер также сообщил, что скоро будет принят закон, позволяющий гражданам Белоруссии работать на строительстве космодрома Восточный.

«В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям из Белоруссии работать на территории закрытого административно-территориального образования «Циолковский», — сказал Путин.

Ранее Лукашенко сказал, что Белоруссия готова в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов для развития Восточного.

До этого Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства космодрома и пообщались с его работниками. Президент РФ вручил госнаграды летчикам-космонавтам. Он отметил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Тогда Путин поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года.