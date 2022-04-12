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Лукашенко заявил о готовности направить строителей на космодром Восточный

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Белоруссия готова в сжатые сроки направить своих строителей и специалистов для развития Восточного. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил президент республики Александр Лукашенко, общаясь с космонавтами и работниками космодрома.

Новая орбита Восточного
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«За нами не заржавеет», — приводит белорусское новостное агентство БелТА слова Лукашенко.

Ранее в этот день российский президент Владимир Путин и Лукашенко ознакомились с ходом строительства Восточного и пообщались с его работниками.

Путин вручил госнаграды летчикам-космонавтам. Он отметил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25».

До этого президент России посещал космодром в сентябре 2021 года.

В январе 2019-го сообщалось, что срок завершения строительства космодрома Восточный был отложен из-за сложностей с выбором основного подрядчика. Тогда Путин поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса ракет не позднее 2023 года.

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