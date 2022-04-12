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Иммунолог назвал примерные сроки новой волны коронавируса

Иммунолог Крючков: риски новой волны коронавируса увеличатся в начале осени
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Более серьезная ситуация с коронавирусом в России ожидается в начале осени, заявил во вторник, 12 апреля, «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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По его словам, подъемы заболеваемости COVID-19 точно возможны — скорее всего, в период с конца апреля по июнь. Эти всплески не будут сильно заметными, однако более серьезная ситуация ожидается в начале осени, когда коллективный иммунитет будет ниже.

«Сейчас я не вижу таких факторов, которые привели бы к масштабному всплеску. Это не значит, что не надо противодействовать пандемии. Что касается ближайшего времени, все будет определяться новыми линиями либо подлиниями коронавируса и готовностью популяции. Новые подлинии имеют новые эволюционные преимущества, но не настолько явные», — подчеркнул Крючков.

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце мая-июне. Министр отметил, что в настоящее время идет спад заболеваемости COVID-19, однако до 200 тыс. пациентов одновременно еще наблюдаются в медицинских организациях.

5 апреля Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе молнупиравира. Показанием к применению препарата является лечение коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения у взрослых пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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