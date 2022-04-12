Глава немецкого химпредприятия назвал санкции против РФ бесполезными

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen (LB) Вольфганг Айзенберг назвал санкции против Москвы бесполезными, так как большая часть мира не присоединилась к рестрикциям. Свое мнение он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Руководитель компании выступил против идеи ввести эмбарго на поставки российского газа, поскольку, по его мнению, это никак не повлияет на специальную военную операцию по защите Донбасса.

«[Ограничения в отношении РФ бесполезны,] потому что большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», — подчеркнул он.

Немецкий промышленник добавил, что отказ от голубого топлива из России приведет к тому, что его предприятие останется без света и будет вынуждено сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места.

«При остановке поставок газа нам грозит крах целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями», — заключил глава LB.

Ранее, 11 апреля, чешское издание Seznam Zprávy опубликовало статью, из которой следует, что в случае введения санкций в отношении ядерного топлива из России 100 млн европейцев могут остаться без электроснабжения.

Отмечается, что в европейских странах, входивших ранее в социалистический блок, электричество вырабатывают ядерные реакторы, созданные по советской технологии. Топливо для них импортируется из России. Он считает, что отказ от российских поставок — это энергетический вызов для государств.

Ранее, 7 апреля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт по-прежнему отказывается поддерживать общеевропейские экономические санкции против России в области энергетики.

Глава МИДа подчеркнул, что введение любых санкций в отношении российских энергоресурсов, в том числе связанных с ядерной энергетикой, является красной чертой для Венгрии.

6 апреля Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом ввести эмбарго на импорт энергоресурсов из России. Вместе с тем депутаты отметили, что при этом Евросоюз должен предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности. В полномочия ЕП не входит принятие санкций, резолюции обязательными к исполнению не являются.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 21 марта заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) намерены обсудить возможность отказа от российской нефти на фоне проводимой спецоперации РФ по защите Донбасса. В ответ на это заявление представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если ЕС введет эмбарго на импорт нефти из России, то это решение ударит по всем и серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как 24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

В то же время британское издание Daily Express сообщило, что пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители.

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