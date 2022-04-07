Венгрия отказалась поддержать санкции против России в области энергетики

Будапешт по-прежнему отказывается поддерживать общеевропейские экономические санкции против России в области энергетики. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Брюсселе, пишет в четверг, 7 апреля, Reuters.

Глава МИД подчеркнул, что введение любых санкций в отношении российских энергоресурсов, в том числе связанных с ядерной энергетикой, является красной чертой для Венгрии.

Сийярто сообщил, что в среду, 6 апреля, Венгрия получила первую партию ядерного топлива из России для АЭС «Пакш». Доставка осуществлялась по воздуху, а не по железной дороге, как раньше, из-за ситуации на Украине.

Как уточнил Сийярто, партия топлива прибыла через воздушное пространство Белоруссии, Польши и Словакии в Венгрию с одобрения всех трех стран, поскольку ядерная энергетика пока что не подпадает под санкции Европейского союза (ЕС).

По его словам, Венгрия также хочет расширить АЭС «Пакш» двумя водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) российского производства.

Накануне Сийярто сообщил, что Венгрия прорабатывает детали технического решения вопроса об оплате в рублях поставок российского газа. Он напомнил, что поставки природного газа предусмотрены двусторонним соглашением, в котором ЕС не участвует.

В тот же день премьер-министра Венгрии Виктор Орбан заявил, что государствам, объявившим антироссийские санкции, рано или поздно придется расплачиваться состоянием экономики этих стран. По его словам, предпосылкой экономического успеха является финансовая стабильность. Цель же венгерского правительства состоит в том, чтобы экономический рост в Венгрии превысил средний показатель по ЕС.

Кроме того, Орбан обратил внимание на то, что за последние 12 лет россияне ни разу не подвели Венгрию, со своей стороны Будапешт также не обманывал Москву.

Во вторник, 5 апреля, в Еврокомиссии (ЕК) объявили о пятом пакете санкций против России. Как уточнил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, новый пакет ограничений направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля.Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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