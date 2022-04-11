Боец Харитонов поделился ожиданиями от предстоящего турнира PRAVDA
Российский боец ММА Сергей Харитонов 11 апреля поделился ожиданиями от предстоящего турнира PRAVDA, который покажет РЕН ТВ 15 апреля.
Комментируя встречу россиянина Вячеслава Дацика с бразильцем Сауло Кавалари, Харитонов отметил, что спортсмены должны показать классный бой.
«Он всегда бьется, идет в обмен ударами. Может попасть. Поэтому он всегда опасен. Это тяжелый вес, тут всегда может кто-то упасть», — говорит Харитонов о Дацике.
Про Кавалари Харитонов знает немного, но послужной список бразильца его впечатлил.
Поединок Тимура Никулина и Дмитрия Бикрева тоже обещает быть интересным. Однако Харитонов признался, что будет болеть за Бикрева.
«Диму Бикрева я сам знаю, он отличный боец, он в универсалке выигрывал. Хороший боец. Я его бои видел в ММА, а в боксе я его не видел. Спортсмены могут в ММА себя хорошо проявлять, в боксе показывать другой бой, тактику, технику», — сказал он.
В поединке россиянина Максима Бабанина против кубинца Рейнальдо Чарона Харитонов называет фаворитом соотечественника.
«Бабанин — фаворит. Много выступал по любителям. Я думаю, что он по-любому фаворит», — отметил он.
При этом кубинца нельзя списывать со счетов, так как представители этой страны обычно хороши в боксе, подчеркнул Харитонов.
«Кубинская школа бокса очень хорошая. Они себя на Олимпиаде проверяют. С советских времен уже кубинцы крутые в боксе», — сказал он.
5 апреля боксер Сергей Кузьмин, делая свой прогноз относительно встречи Дацика и Кавалари, заявил, что россиянин имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом. Кузьмин отметил, что бои у россиянина очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».
Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Они встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Трансляция начнется в 23:15 мск.