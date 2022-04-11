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Боец Харитонов поделился ожиданиями от предстоящего турнира PRAVDA

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Российский боец ММА Сергей Харитонов 11 апреля поделился ожиданиями от предстоящего турнира PRAVDA, который покажет РЕН ТВ 15 апреля.

Комментируя встречу россиянина Вячеслава Дацика с бразильцем Сауло Кавалари, Харитонов отметил, что спортсмены должны показать классный бой.

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«Он всегда бьется, идет в обмен ударами. Может попасть. Поэтому он всегда опасен. Это тяжелый вес, тут всегда может кто-то упасть», — говорит Харитонов о Дацике.

Про Кавалари Харитонов знает немного, но послужной список бразильца его впечатлил.

Поединок Тимура Никулина и Дмитрия Бикрева тоже обещает быть интересным. Однако Харитонов признался, что будет болеть за Бикрева.

«Диму Бикрева я сам знаю, он отличный боец, он в универсалке выигрывал. Хороший боец. Я его бои видел в ММА, а в боксе я его не видел. Спортсмены могут в ММА себя хорошо проявлять, в боксе показывать другой бой, тактику, технику», — сказал он.

В поединке россиянина Максима Бабанина против кубинца Рейнальдо Чарона Харитонов называет фаворитом соотечественника.

«Бабанин — фаворит. Много выступал по любителям. Я думаю, что он по-любому фаворит», — отметил он.

При этом кубинца нельзя списывать со счетов, так как представители этой страны обычно хороши в боксе, подчеркнул Харитонов.

«Кубинская школа бокса очень хорошая. Они себя на Олимпиаде проверяют. С советских времен уже кубинцы крутые в боксе», — сказал он.

5 апреля боксер Сергей Кузьмин, делая свой прогноз относительно встречи Дацика и Кавалари, заявил, что россиянин имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом. Кузьмин отметил, что бои у россиянина очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Они встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Трансляция начнется в 23:15 мск.

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