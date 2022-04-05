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Боксер Кузнецов назвал фаворита в бою Дацика и бразильца Кавалари

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Российский боец ММА Вячеслав (Рыжий Тарзан) Дацик имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем Сауло Кавалари, поэтому он очевидный фаворит, заявил «Известиям» во вторник, 5 апреля, боксер Сергей Кузьмин.

«За счет желания, за счет воли к победе, за счет этих качеств Дацик и будет выигрывать. Вячеслав в этом поединке фаворит, так как его соперник малоизвестный. Сколько у него боев? Я вот не знаю такого бразильца. Поэтому в этом поединке я считаю фаворитом Вячеслава. Здесь нужно действовать аккуратно, собранно, потому что это супертяжелый вес, тут исход боя может решить один удар», — заявил боксер.

Кузьмин отметил, что бои у Рыжего Тарзана очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

Победитель битвы Дацик–Кавалари станет финалистом и сразится с победителем боя между Вагабом Вагабовым и Дмитрием Кудряшовым, которые выйдут на ринг в июне.

Поединок Дацика и Кавалари станет главным событием боксерского турнира PRAVDA, который состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:00 мск.

Ранее, 3 апреля, двукратный чемпион мира по профессиональному кикбоксингу Евгений Орлов заявил о победе российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика в поединке против бразильца Сауло Кавалари. Он отметил, что российский боец тяжелее бразильского соперника.

2 апреля о предстоящей победе Дацика также заявил боксер Эдгар Гукасян. По его словам, бразильский соперник будет «по зубам» россиянину. Гукасян также выразил уверенность в том, что этот бой подарит зрителям яркие эмоции.

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