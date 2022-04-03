Кикбоксер Орлов предрек Дацику победу в поединке против Кавалари

Двукратный чемпион мира по профессиональному кикбоксингу Евгений Орлов выразил уверенность в победе российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика в поединке против бразильца Сауло Кавалари. Бой пройдет 15 апреля в рамках боксерского турнира PRAVDA, трансляцию которого проведет телеканал РЕН ТВ.

«У Дацика есть неплохой шанс. Он тяжелее, чем бразилец. Я уверен, что Дацик замолотит меньшего по габаритам бразильца. Я в этом не сомневаюсь», — подчеркнул спортсмен в беседе с «Известиями».

2 апреля о предстоящей победе Дацика также заявил боксер Эдгар Гукасян. По его словам, бразильский соперник будет «по зубам» россиянину. Гукасян также выразил уверенность в том, что этот бой подарит зрителям яркие эмоции.

Победитель сражения выйдет в финал и посоревнуется с победителем поединка других соперников — Дмитрия Кудряшова и Вагаба Вагабова, встреча которых состоится в июне.

В соглавном бою боксерского вечера встретятся Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев. Не менее ярким событием станет поединок российского тяжеловеса Максима Бабанина и кубинца Рейналдо Шарона.

Турнир PRAVDA состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:00 мск.