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Боксер Гукасян предрек победу Дацика над Кавалари

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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик нокаутирует в предстоящем поединке бразильца Сауло Кавалари. Такой исход боя, который пройдет в рамках боксерского турнира PRAVDA, спрогнозировал 2 апреля боксер Эдгар Гукасян.

«Я верю в Славу. Просто я считаю, он должен физически его сломать. Если он хорошо дышит и функционально хорошо готов, то он должен пройти. Это ему по зубам», — сказал Гукасян.

Он также отметил, что этот бой, несомненно, подарит зрителям яркие эмоции.

Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», Кавалари является успешным бойцом на «голых кулаках».

В последнем поединке, состоявшемся в конце января, Дацик уступил соотечественнику Зелемхану (Пулеметчику) Дукаеву на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Турнир PRAVDA состоится в клубе ГЛАВCLUB 15 апреля. Трансляцию мероприятия покажет телеканал РЕН ТВ в 23:00 мск.

Помимо этой пары на ринге встретятся Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев. Также в этот вечер российский тяжеловес Максим Бабанин выступит против кубинца Рейналдо Шарона.

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