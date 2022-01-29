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Дукаев победил Дацика на вечере бокса РЕН ТВ

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Зелемхан (Пулеметчик) Дукаев в пятницу, 28 января, на «Вечер бокса» РЕН ТВ уверенно одержал победу в главном бою турнира над Вячеславом (Рыжим Тарзаном) Дациком.

С первого раунда Дацику удавалась читать движения своего противника. В начале поединка он нанес мощнейший удар, от которого Пулеметчик увернулся.

Во втором раунде Рыжий Тарзан со всей своей мощью (он тяжелее Пулеметчика более чем на 30 кг) бросился на Дукаева. Однако последний здорово уходил на сайд-степах и пробивал в корпус Дацика, однако тот словно их не замечал. Пару раз Пулеметчик оступился на ринге, но сразу же вставал и продолжал атаковать оппонента.

Третий раунд Дацик начал серией быстрых ударов по корпусу Дукаеву. В какой-то момент Рыжий Тарзан схватил противника за горло и повалил его на ринг. За такие борцовские приемы с него сняли один балл.

Ранее в пятницу Дукаев рассказал о тактике на предстоящем поединке, отметив, что начнет атаковать со второго раунда и целью станет печень соперника.

Говоря о своих ожиданиях от поединка с Дациком, боец признался, что сейчас он потерял свою скорость, однако ему удалось немного восстановиться. Дукаев подчеркнул, что не намерен проигрывать.

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