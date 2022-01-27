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Дукаев в преддверии боя с Дациком рассказал о своей текущей форме

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Мастер спорта по боксу Зелимхан «Пулеметчик» Дукаев поделился с «Известиями» в четверг, 27 января, своими ожиданиями от предстоящего поединка с Вячеславом Дациком в рамках «Вечера бокса».

По признанию бойца, сейчас он потерял свою скорость, однако ему удалось немного восстановиться, хотя, подчеркнул спортсмен, такой скорости, как в 25 лет, у него уже не будет. В тоже время Пулеметчик подчеркнул, что не намерен проигрывать Дацику.

«Они все надеются, что меня порвут, но мне приходится опять доказывать, что меня невозможно порвать!» — заявил он.

Накануне Дацик обратился к Дукаеву и предложил ему драться, как ему «удобно», а также заявил, что рассчитывает на «красивый бой».

22 января боксер Максим Бабанин заявил, что Дацик значительно «прибавил» в боксе и поэтому его сопернику Пулеметчику придется на ринге непросто.

Боксер рассказал, что видел бои Дукаева, и если Дацик сделает работу правильно, то победит.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

Главным событием вечера станет бой Вячеслава Дацика и Зелимхана (Пулеметчика) Дукаева. В других боях вечера силами померятся Максим Новоселов и Максим (Топор) Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял (Т-34) Эльбаев.

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