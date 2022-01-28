Боец Дукаев рассказал о тактике на предстоящем поединке против Дацика

Российский боец Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев и его соперник Вячеслав Дацик прошли церемонию взвешивания в преддверии боя в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом 28 января сообщает «Спорт-Экспресс».

Оказалось, что Дацик тяжелее «Пулеметчика» более чем на 30 кг.

Дукаев рассказал о тактике на предстоящем поединке. Он отметил, что начнет атаковать со второго раунда и целью станет печень соперника.

27 января «Пулеметчик» поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего поединка с Дациком. По признанию бойца, сейчас он потерял свою скорость, однако ему удалось немного восстановиться. Дукаев подчеркнул, что не намерен проигрывать.

26 января Дацик обратился к Дукаеву и предложил ему драться, как ему «удобно», а также заявил, что рассчитывает на «красивый бой».

22 января боксер Максим Бабанин заявил, что Дацик значительно «прибавил» в боксе и поэтому его сопернику «Пулеметчику» придется на ринге непросто. Боксер рассказал, что видел бои Дукаева и если Дацик сделает работу правильно, то победит.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

Главным событием вечера станет бой Вячеслава Дацика и Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева. В других боях вечера силами померятся Максим Новоселов и Максим «Топор» Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял «Т-34» Эльбаев.