Силуанов заявил об обращении России в суды, если Запад объявит ей дефолт

Министр финансов Антон Силуанов в понедельник, 11 апреля, в интервью «Известиям» заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям.

«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты», — отметил он.

По словам министра, Москва будет предъявлять в суде свои платежи, подтверждающие ее старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Он подчеркнул, что это будет сложный процесс, но Россия будет доказывать свою правоту «несмотря на все сложности».

Как указал Силуанов, объективность судебной системы Запада вызывает большие сомнения, а нынешняя ситуация показала разрушение базовых западных основ, основанных на демократии и неприкосновенности частной собственности.

По его словам, объективность судебной системы стран Запада вызывает большие сомнения, поскольку нынешний кризис показал разрушение базовых западных устоев, основанных на демократии и неприкосновенности частной собственности.

6 апреля партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов заявил, что сам по себе платеж Минфина России по еврооблигациям, несмотря на то что осуществлен в полном объеме, вероятнее всего, будет расценен как технический дефолт. Шатов подчеркнул, что по факту средства для обслуживания обязательств у России есть, но в силу наложенных Западом санкций на золотовалютные резервы (ЗВР) страны воспользоваться ими нет возможности.

Ранее в этот день Минфин сообщил, что впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн. Отмечалось, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году «Россия-2022» и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2042-м «Россия-2042».

6 апреля в Кремле заявили, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы резервов страны заблокированы. Там отметили, что если эта блокировка будет продолжаться, долги будут выплачиваться в рублях. Если их не примут, может быть организована искусственная дефолтная ситуация, так как реальных оснований для дефолта нет.

Кроме того, стало известно, что Минфин совместно с Банком России и другими участниками финансового рынка прорабатывает альтернативные механизмы расчетов по еврооблигациям, в том числе корпоративным. Для внешних кредиторов уже объявлен особый порядок с открытием специальных счетов, а для внутренних может быть введена досрочная оферта на погашение в рублях.

29 марта Минфин России объявил о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Отмечалось, что выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Тогда же ведомство выплатило купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году.

18 марта финансовое министерство в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям. Средства для выплаты купонного дохода в общей сумме $117,2 млн в валюте были получены платежным агентом — лондонским филиалом Citibank.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день договоры были ратифицированы.

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