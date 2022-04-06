Эксперт оценил вероятность техдефолта России

Сам по себе платеж Минфина России по еврооблигациями, который выполнен в рублях в размере $649,2 млн, несмотря на то, что осуществлен в полном объеме, вероятнее всего, будет расценен как технический дефолт. Об этом заявил «Известиям» партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов в среду, 6 апреля.

Ранее в этот день Минфин сообщил, что впервые исполнил обязательства по еврооблигациями в рублях в размере $649,2 млн. Отмечалось, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году «Россия-2022» и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2042-м «Россия-2042».

Шатов подчеркнул, что по факту, средства для обслуживания обязательств у России есть, но в силу наложенных Западом санкций на золотовалютные резервы (ЗВР) страны воспользоваться ими нет возможности.

Эксперт отметил, что по данным Минфина, выплаты, причитающиеся иностранным держателям облигаций, связанным с недружественными России странами, будут зачислены на счета типа «С», а решение о конвертации инвесторами рублей с этих счетов в иностранную валюту по курсу на дату выплат может быть принято после «восстановления доступа Российской Федерации к валютным счетам».

Специалист отметил, что, вероятнее всего, иностранные инвесторы откажутся принимать этот платеж из-за опасений попасть под вторичные санкции со стороны США и Евросоюза.

«Таким образом инвесторы могут объединиться и подать иск с требованиями исполнить обязательства в валюте. Фактически Минфин в одностороннем порядке провел реструктуризацию долга, изменив валюту платежа, что не допустимо по условиям, изложенным в проспекте эмиссии», — заключил партнер Capital Lab.

Ранее в среду в Кремле заявили, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы резервов страны заблокированы. Там отметили, что если эта блокировка будет продолжаться, долги будут выплачиваться в рублях. Если их не примут, может быть организована искусственная дефолтная ситуация, так как реальных оснований для дефолта нет.

Кроме того, стало известно, что Минфин совместно с Банком России и другими участниками финансового рынка прорабатывает альтернативные механизмы расчетов по еврооблигациям, в том числе корпоративным. Для внешних кредиторов уже объявлен особый порядок с открытием специальных счетов, а для внутренних может быть введена досрочная оферта на погашение в рублях.

4 апреля стало известно, что минфин США запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу РФ в американских банках.

С конца февраля недружественные страны начали блокировать российские валютные резервы. Всего было заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Москва предупредила, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях.

Как полагают эксперты, российский Минфин также может провести платежи через российские банки, не находящиеся под санкциями. Но в этом случае растет вероятность введения санкций по отношению и к этим банкам.

Оплата госдолга в рублях также может привести к техническому дефолту, так как Запад не признает платежи в национальной валюте, отмечают специалисты.

29 марта Минфин России объявил о досрочном выкупе за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Отмечалось, что выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Тогда же ведомство выплатило купонный доход по суверенным еврооблигациям на $102 млн. Речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году.

18 марта финансовое министерство в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям. Средства для выплаты купонного дохода в общей сумме $117,2 млн в валюте были получены платежным агентом — лондонским филиалом Citibank.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской Народных Республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день договоры были ратифицированы.

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