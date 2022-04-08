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Спикер парламента Грузии отказался посещать Бучу

Спикер парламента Грузии Папуашвили отказался посещать Бучу из-за разногласий с властями Украины
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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в пятницу, 8 апреля, заявил, что считает неуместным приглашение своего украинского коллеги Руслана Стефанчука посетить Бучу из-за действий властей Украины в отношении республики.

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«Я бы пожелал, чтобы отдельные представители украинской власти полностью разделяли бы ту решительную поддержку, которую оказывают грузинский народ и власть Грузии Украине и украинскому народу. Эта поддержка и партнерство наших стран действительно не заслуживают от высокопоставленных лиц Украины попыток отделить народ Грузии от власти <…> думаю, официальное приглашение [в Бучу] звучит неуместно», — написал Папуашвили в Facebook.

Украинская сторона 2 и 3 апреля распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

4 апреля в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. После этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал провокацию в Буче попыткой украинской стороны прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей касаемо проведения спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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