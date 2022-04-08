Прямой эфир
Мир
Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 262 человека
Мир
Глава NASA назвал прочным сотрудничество РФ и США в космосе
Мир
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на сумму €30 млрд
Мир
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа
Экономика
В России исполнение нацпроектов ускорилось на 24,8%
Экономика
ЦБ РФ понизил курс доллара и евро на 9-11 апреля
Мир
В РФ заявили о вмешательстве США в голосование по исключению страны из СПЧ ООН
Мир
Макрон заявил о готовности ЕС расширять санкции против России
Экономика
В Москве стабилизировался спрос на электроэнергию
Авто
Дружественные страны поставят «АвтоВАЗу» недостающие компоненты
Мир
Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры

Эксперт перечислила последствия вступления Финляндии в НАТО

Эксперт Панина спрогнозировала последствия вступления Финляндии в НАТО
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С момента начала специальной военной операции России по защите Донбасса антироссийская кампания на Западе в целом и в Финляндии в частности приобрела признаки истерии. Такое мнение в пятницу, 8 апреля, выразила «Известиям» директор института РУССТРАТ, доктор экономических наук Елена Панина.

Коридорное настроение: страны Балтии решили обороняться
Станет ли Сувалкский коридор местом противостояния России и НАТО

«Североатлантический альянс, отдельные страны-члены вроде США принимают усилия по втягиванию Финляндии и Швеции в НАТО, в том числе посредством пропагандистской обработки общественного мнения», — заявила она.

По словам Паниной, присоединение Финляндии к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы от России переоценки всего комплекса отношений с этим государством.

При этом, ссылаясь на источники института РУССТРАТ, она отметила, что у финских властей нет намерения «прямо сегодня» подать заявку в НАТО.

«С одной стороны, Хельсинки должен понимать, что вступление в Североатлантический альянс будет иметь долгосрочные последствия и негативно скажется на двусторонних отношениях Финляндии и России. С другой — Хельсинки сейчас проводит агрессивную антироссийскую политику, незаконно арестовал нашу коллекцию картин из «собрания Морозова», а финское общество фактически поддерживает действия украинских нацистов», — подчеркнула эксперт.

Панина добавила, что на таком фоне нельзя исключать, что власти Финляндии в тактических интересах примут решение о вступлении в НАТО, что отрицательно отразится на стратегическом положении этой страны.

Пакт об укреплении: чего ждать от планов НАТО усилить восточный фланг
И как Москва отреагировала на итоги саммита альянса

Финский политолог Йохан Бекман заявил ранее 8 апреля, что официальных документов, подтверждающих информацию о желании Финляндии вступить в Североатлантический альянс, нет.

При этом 7 апреля сообщалось, что страна приняла решение подать заявку на вступление через процедуру дополнительной регистрации. Власти страны готовятся подать заявку и войти в альянс в конце апреля.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022