Эксперт перечислила последствия вступления Финляндии в НАТО

С момента начала специальной военной операции России по защите Донбасса антироссийская кампания на Западе в целом и в Финляндии в частности приобрела признаки истерии. Такое мнение в пятницу, 8 апреля, выразила «Известиям» директор института РУССТРАТ, доктор экономических наук Елена Панина.

«Североатлантический альянс, отдельные страны-члены вроде США принимают усилия по втягиванию Финляндии и Швеции в НАТО, в том числе посредством пропагандистской обработки общественного мнения», — заявила она.

По словам Паниной, присоединение Финляндии к НАТО имело бы серьезные военно-политические последствия, которые потребовали бы от России переоценки всего комплекса отношений с этим государством.

При этом, ссылаясь на источники института РУССТРАТ, она отметила, что у финских властей нет намерения «прямо сегодня» подать заявку в НАТО.

«С одной стороны, Хельсинки должен понимать, что вступление в Североатлантический альянс будет иметь долгосрочные последствия и негативно скажется на двусторонних отношениях Финляндии и России. С другой — Хельсинки сейчас проводит агрессивную антироссийскую политику, незаконно арестовал нашу коллекцию картин из «собрания Морозова», а финское общество фактически поддерживает действия украинских нацистов», — подчеркнула эксперт.

Панина добавила, что на таком фоне нельзя исключать, что власти Финляндии в тактических интересах примут решение о вступлении в НАТО, что отрицательно отразится на стратегическом положении этой страны.

Финский политолог Йохан Бекман заявил ранее 8 апреля, что официальных документов, подтверждающих информацию о желании Финляндии вступить в Североатлантический альянс, нет.

При этом 7 апреля сообщалось, что страна приняла решение подать заявку на вступление через процедуру дополнительной регистрации. Власти страны готовятся подать заявку и войти в альянс в конце апреля.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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