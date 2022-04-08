Автомобили Aurus подорожают

Представительский седан Aurus подорожает. Как объяснил 8 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров, данная мера является вынужденной.

Изменение прайс-листа связано не с дефицитом импортных деталей, а с тем, что автопроизводитель сам по себе терпит убытки на каждом проданном экземпляре марки, которая изначально была создана для передвижения президента РФ.

«С нынешними ценниками продажи Aurus несут убытки. Повышение стоимости позволит заниматься задуманным расширением линейки и наращиванием производства, а также выполнить план по импортозамещению», — цитирует Мантурова ТАСС.

Глава Минпромторга отметил, что производитель активно ищет новые каналы поставок, рассматривая новых поставщиков и отечественные аналоги комплектующих.

В конце 2021 года цена на седан Aurus начиналась от 24 миллионов рублей. Размер новой прибавки Мантуров пока не озвучил.

При этом министр добавил, что несмотря на сложную ситуацию на рынке, Aurus намерен запустить сборку внедорожника Komendant в Елабуге в конце 2022 года, как и планировалось. Автомобиль массой более трех тонн получит пневматическую подвеску и ту же силовую установку, что и седана Senat, и сможет похвастаться двигателем в 598 лошадиных сил.

31 марта сообщалось, что спрос на премиальные автомобили Aurus в России умеренно растет на фоне санкций. Отмечалось, что производство машин марки продолжается в соответствии с планом, несмотря на сложности с логистикой комплектующих.

Накануне также стало известно, что в России по итогам февраля 2022 года было куплено 80 новых автомобилей сегмента Luxury, что в 3,5 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. В последний месяц зимы жители РФ купили 7 новых машин отечественного люкс-бренда Aurus, 6 — Ferrari, 5 — Lamborghini и 1 — Aston Martin.

18 ноября 2021 года Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсудили возможность открытия в ОАЭ шоурума автомобилей премиум-класса Aurus. Как сообщил Денис Мантуров, начало досборки Aurus в ОАЭ возможно после начала производства внедорожников Aurus Komendant, которое запланировано на 2022 год.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название AURUS), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.