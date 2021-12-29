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Aurus запустил виртуальный тур по заводу в Елабуге

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Российский производитель премиальных автомобилей Aurus запустил новый проект — виртуальный тур по производству, который позволяет даже без личного посещения осуществить прогулку по заводу Aurus и своими глазами увидеть, как создаются автомобили марки.

Пошел в народ: люксовый российский седан стал доступен для публики
В Елабуге началось серийное производство Aurus

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 29 декабря, виртуальный тур детально рассказывает обо всех технологических процессах, которые ведутся на территории завода: зритель может узнать, как построена работа, начиная от приемки комплектующих и заканчивая тестированием сошедших с конвейера автомобилей.

На данный момент виртуальный тур состоит из 35 панорам высочайшего качества, четко и понятно структурированных, объединенных в удобном интерфейсе, с логичной структурой. Пользователю гарантирован эффект присутствия, сравнимый с реальной прогулкой по заводу. В перспективе проект будет расширяться.

31 мая 2021 года состоялось торжественное открытие завода Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан.

Стоимость вложений в проект составила около 2 млрд рублей. Всего на предприятии планируют собирать до 5 тыс. автомобилей в год.

Сборка автомобилей в основном производится ручным методом с применением интеллектуального инструмента, при помощи которого оператор контролирует процесс сборки и установки деталей. Есть и полностью роботизированные процессы. Например, установка стекла производится специальным автоматом, который высчитывает размеры и геометрию, а затем аккуратно вклеивает ветровое и заднее стекла. На одну машину у него уходит в среднем 6 минут. Передвижение по конвейеру происходит при помощи автоматических роботизированных систем.

На имеющихся мощностях можно будет собрать не только автомобиль в кузове седан, но и кроссовер Komendant. Также на автомобиль по желанию клиента возможна установка легкой и средней брони.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название AURUS), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

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