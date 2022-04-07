МВД РФ начало розыск обливших краской Дмитрия Муратова мужчин

Правоохранительные органы в четверг, 7 апреля, начали разыскивать двоих мужчин, которые облили красной краской лауреата Нобелевской премии и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

«Полиция разыскивает двоих мужчин, обливших красной краской лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова в вагоне поезда», — заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Ранее в этот же день в пассажирском поезде Москва–Самара неизвестный облил нобелевского лауреата и его купе маслянистой красной краской с ацетоном. Из-за этого отправление задержали на 30 минут, а сам журналист начал предпринимать попытки отмыться в условиях поезда.

10 декабря 2021 года Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса вручили медали и дипломы лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год. Церемония прошла в городской ратуше норвежской столицы.

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена Советского Союза ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.