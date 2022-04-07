На Нобелевского лауреата Муратова напали в поезде

Неизвестный напал на лауреата Нобелевской премии и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

Как пояснил Муратов, его облили красной краской в поезде Москва-Самара.

«Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться», — рассказал Муратов, слова которого приводит Telegram-канал «Новая газета. Европа».

10 декабря 2021 года Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса вручили медали и дипломы лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год. Церемония прошла в городской ратуше норвежской столицы.

Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена Советского Союза ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.