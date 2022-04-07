Прямой эфир
Культура
ABBA представила новый клип на песню Waterloo 1974 года
Мир
Столтенберг призвал расследовать все военные преступления на Украине
Общество
Мурашко заявил о невозможности спасти Жириновского из-за тяжести заболевания
Мир
В Совбезе сообщили о закрытии США канала связи с Россией по кибербезопасности
Мир
Черногория объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Экономика
Центробанк понизил курс доллара на 8 апреля до 76,2 рубля
Происшествия
На главреда «Новой газеты» Муратова напали в поезде
Туризм
Чернышенко назвал РФ самым безопасным для граждан местом для туризма
Экономика
Банки рассказали о снижении ставок по вкладам на фоне укрепления рубля
Мир
Песков оценил потери России на Украине как значительные
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН

Трамп назвал здоровье главным условием для его участия в выборах 2024 года

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что его решение о баллотировании в президенты в 2024 году будет исходить из состояния его здоровья. Интервью с политиком опубликовала в четверг, 7 апреля, газета The Washington Post.

Неутомимый Джо: как Байден взялся за наследие Трампа
Россия и США добьются контроля над вооружениями и поспорят из-за постсоветского пространства, считают эксперты

«Всегда нужно говорить о здоровье. Сейчас ты выглядишь хорошо, но завтра ты получишь письмо от доктора, в котором говорится, что ты придешь ко мне еще раз», — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время находится «в добром здравии».

3 апреля Трамп заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен. Кроме того, по его словам, физическое и психическое здоровье действующего президента ухудшается, равно как и состояние всей страны.

16 января экс-президент в ходе встречи со своими сторонниками в городе Флоренс (штат Аризона) заявил, что снова вернется в Белый дом. В ноябре прошлого года экс-президент заявил, что объявит о своем решении снова баллотироваться на президентский пост лишь после промежуточных выборов. Политик отметил, что точного решения о своем выдвижении еще не принял. А Байден уже тогда уверенно заявил, что не отказывается от планов переизбраться в 2024 году.

В сентябре 2021 года Трамп также говорил о том, что ему может помешать снова баллотироваться на президентский пост только «звонок врача». Экс-президент еще тогда отметил, что не может смотреть на происходящее в стране и то, что с ней делают, поэтому будет снова предпринимать попытки возглавить ее.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны. Промежуточные выборы состоятся 8 ноября 2022 года. Они называются промежуточными, поскольку на них избирается конгресс, а не президент.

В ноябре из результатов опроса, проведенного общественной организацией Public Religion Research Institute, стало известно, что почти каждый третий житель США (31%) уверен в фальсификации президентских выборов 2020 года и считает, что победу у кандидата от республиканцев и действовавшего на тот момент главы государства Дональда Трампа «украли».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022