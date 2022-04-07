Трамп назвал здоровье главным условием для его участия в выборах 2024 года

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что его решение о баллотировании в президенты в 2024 году будет исходить из состояния его здоровья. Интервью с политиком опубликовала в четверг, 7 апреля, газета The Washington Post.

«Всегда нужно говорить о здоровье. Сейчас ты выглядишь хорошо, но завтра ты получишь письмо от доктора, в котором говорится, что ты придешь ко мне еще раз», — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время находится «в добром здравии».

3 апреля Трамп заявил, что администрация США во главе с Джо Байденом довела страну до худших времен. Кроме того, по его словам, физическое и психическое здоровье действующего президента ухудшается, равно как и состояние всей страны.

16 января экс-президент в ходе встречи со своими сторонниками в городе Флоренс (штат Аризона) заявил, что снова вернется в Белый дом. В ноябре прошлого года экс-президент заявил, что объявит о своем решении снова баллотироваться на президентский пост лишь после промежуточных выборов. Политик отметил, что точного решения о своем выдвижении еще не принял. А Байден уже тогда уверенно заявил, что не отказывается от планов переизбраться в 2024 году.

В сентябре 2021 года Трамп также говорил о том, что ему может помешать снова баллотироваться на президентский пост только «звонок врача». Экс-президент еще тогда отметил, что не может смотреть на происходящее в стране и то, что с ней делают, поэтому будет снова предпринимать попытки возглавить ее.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны. Промежуточные выборы состоятся 8 ноября 2022 года. Они называются промежуточными, поскольку на них избирается конгресс, а не президент.

В ноябре из результатов опроса, проведенного общественной организацией Public Religion Research Institute, стало известно, что почти каждый третий житель США (31%) уверен в фальсификации президентских выборов 2020 года и считает, что победу у кандидата от республиканцев и действовавшего на тот момент главы государства Дональда Трампа «украли».