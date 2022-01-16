Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками в городе Флоренс, штат Аризона, заявил, что снова вернется в Белый дом. Трансляцию встречи вел телеканал C-SPAN.

«В 2024 году мы вернем Белый дом», — заявил он.

Экс-президент подчеркнул, что необходимо «снова сделать Америку великой».

Вопрос об участии Трампа в выборах 2024 года остается открытым.

8 ноября экс-президент заявил, что объявит о своем решении снова баллотироваться на президентский пост после промежуточных выборов. Политик отметил, что точного решения о своем выдвижении еще не принял.

Промежуточные выборы состоятся в США 8 ноября 2022 года. Они называются промежуточными, поскольку на них избирается конгресс, а не президент.

25 сентября Трамп рассказал об условии, которое могло бы помешать ему снова баллотироваться на президентский пост: он назвал «звонок врача» причиной, способной пресечь его попытки вернуться в Белый дом. Экс-президент посетовал, что не может смотреть на происходящее в стране и то, что с ней делают, поэтому будет снова предпринимать попытки возглавить ее.

В ноябре из результатов опроса, проведенного общественной организацией Public Religion Research Institute, стало известно, что почти каждый третий житель США (31%) уверен в фальсификации президентских выборов 2020 года и считает, что победу у кандидата от республиканцев и действовавшего на тот момент главы государства Дональда Трампа «украли».