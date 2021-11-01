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Треть американцев заявили о краже у Трампа победы на выборах 2020 года

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Почти каждый третий житель США (31%) уверен в фальсификации президентских выборов 2020 года и считает, что победу у кандидата от республиканцев и действовавшего на тот момент главы государства Дональда Трампа «украли». Об этом 1 ноября стало известно из результатов опроса, проведенного общественной организацией Public Religion Research Institute.

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Как пишет газета The Hill, в голосовании участвовали 2 508 совершеннолетних американцев.

Также исследование показало, что каждый пятый американец верит в теорию заговора, согласно которой в стране произойдут масштабные «бурные события», а каждый шестой респондент считает, что правительством тайно управляет группа сатанистов.

Авторы опроса обеспокоены итогами исследования. Руководитель и основатель Public Religion Research Institute Роберт Джонс заявил, что к таким цифрам стоит относиться как к угрозе демократии.

7 ноября 2020 года американские СМИ заявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США. По данным Fox News, Байден набрал 290 голосов выборщиков, в то время как его соперник Дональд Трамп — 214

Несогласные с результатами голосования начали акции протеста в ряде городов и штатов. Там после столкновений с полицией арестовали около 20 человек, у задержанных обнаружили шокеры, ножи и опасные петарды. По словам корреспондента «Известий», в Нью-Йорке после митинга активисты побросали таблички «Стоп, Трамп».

6 января 2021 года сторонники Трампа после митинга ворвались в здание конгресса, где должно было пройти утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

13 января Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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