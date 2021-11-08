Трамп не исключил участие в выборах президента США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о своем решении по поводу участия в выборах главы государства после промежуточных выборов.

«Я, конечно, думаю об этом, посмотрим. Думаю, что многие люди будут очень довольны решением. Я, наверное, объявлю об этом после промежуточных выборов», — сказал он в эфире Fox News.

Однако он отметил, что точного решения о своем выдвижении в президенты еще не принял.

Выборы состоятся в США 8 ноября 2022 года. Они называются промежуточными, поскольку на них избирается конгресс, а не президент.

1 ноября из результатов опроса, проведенного общественной организацией Public Religion Research Institute стало известно, что почти каждый третий житель США (31%) уверен в фальсификации президентских выборов 2020 года и считает, что победу у кандидата от республиканцев и действовавшего на тот момент главы государства Дональда Трампа «украли».

25 сентября Трамп рассказал об условии, которое могло бы помешать ему снова баллотироваться на президентский пост: он назвал «звонок врача» причиной, способной пресечь его попытки вернуться в Белый дом. Экс-президент посетовал, что не может смотреть на происходящее в стране и то, что с ней делают, поэтому будет снова предпринимать попытки возглавить ее.