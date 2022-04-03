Трамп назвал президентство Байдена худшим временем в истории США

Администрация США во главе с Байденом довела страну до худших времен. Такую точку зрения изложил в субботу, 2 апреля, бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне», — заявил Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Мичиган в преддверии выборов в конгресс США.

«Слабость Байдена» привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на спецоперацию, убежден бывший американский президент.

Кроме того, по его словам, физическое и психическое здоровье президента США Джо Байдена ухудшается, равно как и состояние всей страны.

«В то время как мы не можем ничего сделать с физическим и психическим спадом Джо Байдена, с помощью ваших голосов в ноябре мы имеем шансы остановить спад в нашей стране», — сказал он.

За исключением всего этого, Байден делает отличную работу, заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что Европа сомневается в лидерских способностях президента США. Американский лидер слишком увлечен внутренней политикой и попытками склонить на свою сторону штаты, которые не так сильно его поддерживают, заявили журналисты в Германии.

Байден в своих речах не раз ошибался или путал названия стран, имена людей. В США Байдену порекомендовали избегать публичных выступлений.

27 марта Европейское турне нынешнего американского президента закончилось очередным провалом. В Польше он говорил о помощи Украине, однако запомнить, жителям какого города — Метрополя или Мариуполя — Байден не смог.

6 марта президент США допустил оговорку в своей речи и перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе.

Ранее, 1 марта, Байден перепутал Украину с Ираном, заявив о том, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».