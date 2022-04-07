Вооруженные силы РФ взяли под контроль приборостроительный завод в городе Изюме

Российские военные взяли под контроль приборостроительный завод в украинском Изюме. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что территорию завода превратили в укрепрайон националистические батальоны Украины. Несколько дней назад они были выбиты российскими подразделениями.

В Минобороны подчеркнули, что на заводе были обнаружены свидетельства сотрудничества Украины и НАТО в сфере производства продукции военного назначения. Среди них присутствуют документация, чертежи и журналы.

Кроме того, на территории завода были найдены образцы вооружения западного производства: переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства.

«Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины — Изюмский приборостроительный завод — выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская армия высокоточными ракетами воздушного и морского базирования за ночь ликвидировала четыре украинские базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Кроме того, за ночь российской авиации удалось поразить 29 военных объектов Украины.

4 апреля в районе Лисичанска в результате авиаудара был уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и расположенные рядом склады с боеприпасами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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