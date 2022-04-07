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Президент Путин обсудил с Совбезом спецоперацию на Украине и переговоры с Киевом

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Президент России Владимир Путин обсудил ход специальной военной операции по защите Донбасса, а также ход переговоров между делегациями Москвы и Киева на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что в ходе встречи «была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, как имела место в Буче», пишет сайт kp.ru.

Участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, отмечает RT.

Кроме того, в совещании приняли участие министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, уточняет телеканал «Звезда».

Ранее 7 апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти Украины наращивают кампанию по распространению заведомо ложных обвинений в отношении российских военных, что вызывает сомнения в искренности заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса, пишет НСН.

В этот же день экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко заявил телеканалу «360», что вбросы, которые сегодня плодят на Украине, относятся к технологиям ведения войны. Информационная завеса скрывает истинные цели подобных акций, например, чтобы отвлечь внимание от найденных в стране биолабораторий США.

Украинская сторона 2 и 3 апреля распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

4 апреля в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку.

5 апреля Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что провокация в городе Буча Киевской области является очередным преступлением украинских властей. Она подчеркнула, что ни один житель Бучи не пострадал от насильственных действий за время нахождения города под контролем российских военных.

В середине февраля из-за обострения ситуации на территории Донбасса в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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