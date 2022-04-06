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Захарова назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 апреля заявила, что провокация в городе Буча Киевской области является очередным преступлением украинских властей.

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«3 апреля мир стал свидетелем очередного преступления украинских властей, на этот раз в городе Буче. Там была устроена преступная инсценировка якобы имевшего место убийства мирных жителей российскими военнослужащими», — сказала она на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что ни один житель Бучи не пострадал от насильственных действий за время нахождения города под контролем российских военных.

Ранее в этот день Захарова заявила, что усилия мирового мейнстрима были брошены на раскручивание провокации в Буче. По словам дипломата, поддержка Запада провокации, по сути, является участием в ней. Захарова подчеркнула, что произошедшая ситуация — это не просто провокация для фотографий, а преступление.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

4 апреля в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку. Также Генпрокуратура РФ начала проверку распространяемых в Сети публикаций.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в версии Украины и Запада по событиям в городе Буча есть большие несостыковки. По словам Небензи, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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