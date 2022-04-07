Путин посетит церемонию прощания с лидером партии ЛДПР Жириновским

Президент РФ Владимир Путин посетит церемонию прощания с лидером Либерально-демократической партии России Владимиром Жириновским. Об этом 7 апреля рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории нашей страны. Всегда то, что он делал, было направленно на улучшение жизни наших людей», — сказал Песков.

По информации пресс-службы Госдумы, прощание состоится 8 апреля с 11:00 до 13:00 в Колонном зале Дома союзов.

Лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни в среду, 6 апреля, после продолжительной болезни.

Путин, выражая соболезнования, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, память о Жириновском будет увековечена в названии общественных мест Москвы.