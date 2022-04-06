Миронов вспомнил важнейшие качества Жириновского

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал о важнейших качествах Владимира Жириновского, о смерти которого стало известно ранее 6 апреля.

«Сегодня очень не хватает нам именно его, с его непримиримостью к врагам России, с предвидением очень многих событий, с пониманием всех мировых процессов, которые происходят. Не сомневаюсь, что, если бы он был жив и здоров, его голос сегодня звучал бы ярко и мощно в поддержку спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, в поддержку нашей армии, наших воинов, в поддержку русского мира», — приводит слова Миронова телеканал «Звезда».

Политик отметил, что Жириновский был настоящим патриотом России, а также блестящим парламентарием. Кроме того, Миронов отметил его незаурядные ум, волю и душу.

Миронов также выразил соболезнования родным и близким покойного, всем членам ЛДПР, избирателям и поклонникам Жириновского.

О смерти Владимира Жириновского в возрасте 75 лет ранее 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет сайт kp.ru. Прощание с политиком состоится в пятницу, 8 апреля 2022 года. Похоронят Жириновского на Троекуровском кладбище, где упокоены его родственники, уточняет «Ридус». Отпевание проведет лично патриарх Кирилл, сообщает сайт aif.ru.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

В ЛДПР уход политика из жизни назвали ударом для всей России. Представители политсилы охарактеризовали Жириновского как великого человека, вписавшего себя в историю России и мира. Депутаты Госдумы почтили память Жириновского минутой молчания, пишет НСН.

Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского. По его словам, Жириновский был эрудированным и проницательным человеком, который глубоко понимал путь развития России, отмечает телеканал «360».