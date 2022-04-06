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Матвиенко назвала Жириновского человеком-эпохой

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был человеком-эпохой, после его ухода политический ландшафт сильно потускнеет. Об этом в среду, 6 апреля, заявила «Известиям» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Искренне жаль, что ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский, светлая ему память. Он был фигурой неординарной, неповторимой и вряд ли заменимой. Я думаю, что после его ухода политический ландшафт сильно потускнеет, поистине это человек-эпоха. Яркий, харизматичный, нередко эпатажный, с потрясающим чувством юмора, блистательный оратор и настоящий политический лидер», — сказала она.

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Матвиенко подчеркнула, что лидер ЛДПР был глубоким, думающим, талантливым и энциклопедически образованным человеком, кроме того, он обладал удивительной трудоспособностью. Она отметила, что политик много сделал для России, для становления и развития парламентаризма, а также для защиты национальных интересов страны.

Председатель Совфеда выразила уверенность в том, что Жириновский войдет в историю в ряду крупнейших современных государственных и политических деятелей.

«Это будет соответствовать масштабу его личности, и это будет справедливо. Светлая ему память», — заключила она.

О смерти Жириновского ранее в этот день сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Политика похоронят на Троекуровском кладбище, прощание состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, врачи продолжали антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, однако сделать это не удавалось.

2 февраля лидера ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

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