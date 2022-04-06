Глава ЛНР назвал Жириновского другом Донбасса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ушедший из жизни после продолжительной болезни, был другом Донбасса, которого любили в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 6 апреля заявил ее глава Леонид Пасечник.

«Владимир Вольфович защищал русский мир, был настоящим патриотом своей родины, укреплял народную веру. Всегда говорил правду в лицо, невзирая на критику оппонентов. Являлся другом Донбассу, за что искренне был любим многими жителями Луганской Народной Республики», — написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким Жириновского, отметив, что «светлая память о нем навсегда останется в сердцах».

О смерти лидера ЛДПР ранее в этот день сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память умершего минутой молчания.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, была высокая температура. Лидер ЛДПР был на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, однако сделать это не удавалось.

Соболезнования в связи со смертью политика выразил и президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, лидер ЛДПР отстаивал патриотическую позицию, интересы России.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, в свою очередь, назвал уход лидера ЛДПР из жизни невосполнимой утратой для всего Русского мира. Он подчеркнул, что Жириновский одним из первых среди российских политиков поддержал Донбасс.