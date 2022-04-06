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Посольство РФ заявило, что водитель намеренно протаранил ворота дипмиссии в Бухаресте

Посольство России в Румынии: водитель намеренно протаранил ворота дипмиссии
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Посольство России в Румынии выразило соболезнования семье мужчины, который врезался в ворота дипмиссии в Бухаресте, об этом говорится в сообщении, опубликованном посольской пресс-службой 6 апреля.

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«С прискорбием должны констатировать, что, какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в Буче. … По сути дела, человек стал жертвой разнузданной военной пропаганды неонацистских режиссеров, находящихся у власти в Киеве, и их западных покровителей, которые, не дожидаясь результатов судмедэкспертизы, показаний очевидцев, развернули против Российской Федерации кампанию на фоне проведения специальной военной операции на Украине», — поясняют в заявлении.

В посольстве отметили, что «империя лжи коллективного Запада требует кровавых жертв» и работает по давно отработанной технологии провокаций.

Для тех же, «кто не имеет возможности получать объективную информацию, находясь под колпаком мейнстрима западной военной пропаганды», еще раз напомнили о целях спецоперации на Украине.

Ранее в этот день источники в правоохранительных органах сообщили, что инцидент с автомобилем, который на высокой скорости врезался в забор посольства России в Румынии, мог быть намеренным, потому что скорость, с которой машина въехала в ограждение, была очень высокой. В итоге машине удалось преодолеть все ограждения, которые были установлены в последние недели из-за протестов, проходивших в городе в связи с военной операцией России. Также сообщается, что дежуривший у здания жандарм якобы приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот проигнорировал его призыв. В посольстве «Известиям» рассказали, что никто из работников дипмиссии не пострадал.

Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте утром 6 апреля. После столкновения машина загорелась. В автомобиле находился только водитель, спасти его не удалось. В полиции разрабатывает версию несчастного случая. Движение транспорта вокруг посольства РФ было временно остановлено.

До этого, 7 марта, грузовик полностью снес ворота российского посольства в Дублине (Ирландия). Инцидент произошел в присутствии полицейских, которые не предприняли никаких действий. Позже водителя автомобиля задержали. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение на российскую дипмиссию.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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