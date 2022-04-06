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Сотрудники посольства РФ в Румынии не пострадали от наезда авто на ограду

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Работники посольства России в Бухаресте не пострадали в результате инцидента с автомобилем, протаранившим ограду дипмиссии. Об этом 6 апреля «Известиям» сообщили в посольстве.

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По заявлению дипмиссии, «из сотрудников посольства никто не пострадал».

6 марта в 6:30 мск. автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. После этого машина загорелась, водителя спасти не удалось. Полиция сообщила, что в авто кроме водителя больше никого не было, в ведомстве разрабатывает версию несчастного случая. Дежуривший у ворот охранник дал показания.

Ранее, 25 марта, в Эстонии неизвестные облили краской табличку у входа в посольство России и часть исторического фасада. В дипмиссии отметили, что заявление о случившемся и видеозапись переданы в полицию.

7 марта к воротам российского посольства в Дублине (Ирландия) подъехал грузовик и полностью снес ворота дипмиссии. Инцидент произошел в присутствии полицейских, которые не предприняли никаких действий. Позже водителя автомобиля задержали. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать нападение на российскую дипмиссию.

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