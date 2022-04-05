Эксперт предрек провокации с «использованием» РФ биологического оружия на Украине

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» во вторник, 5 апреля, спрогнозировал, какие провокации, в которых обвинят Россию, в ближайшее время могут произойти на Украине.

Так, он не исключил, что страну могут обвинить в якобы использовании биологического оружия, так как Штаты оказались в ситуации, когда замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд фактически подтвердила наличие на украинской территории биологических лабораторий.

Кроме того, могут быть распространены фейки, связанные с массовыми расстрелами на территориях, откуда российские войска уходят по предварительной договоренности с Киевом.

«То есть тут, я думаю, на сегодняшний день максимум очернения России для того, чтобы Россию превратить в такую страну, исповедующую нацизм, исповедующую самые низменные инстинкты. Они будут применять, я думаю, какие-то истории, связанные с уничтожением детей, женщин — это тоже вероятность такая достаточно большая», — уверен эксперт.

Провокация в украинской Буче и сообщения о подготовке провокаций, связанных с химоружием, являются звеньями одной цепи, преследующими цель — натравить страны Запада на Россию, ввести тотальные санкции по продаже ею нефти и привлечь НАТО к прямому вмешательству в ситуацию на Украине, считает Кнутов.

Причем, по мнению эксперта, за созданием подобной программы стоит не только Киев, но и западные, в том числе американские, спецслужбы. Кнутов уверен, что «Вашингтон играет сразу на нескольких столах»: пытается, во-первых, создать в России социально-экономический кризис, а во-вторых, ударить по ЕС за счет эмбарго на поставку российских энергоносителей.

«Соответственно, Евросоюз оказывается в крайне невыгодном положении. Себестоимость его продукции становится высокой. В результате американские товары получают серьезный приоритет», — добавил он.

Ранее во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что 4 апреля в селе Мощун солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели постановочную видеосъемку с якобы погибшими от насильственных действий российских войск мирными жителями. По данным ведомства, подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку готовящейся информационной провокации в селе Мощун.

3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в городе Буча Киевской области, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны — это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

В конце марта президент США Джо Байден во время пресс-конференции на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе заявил, что Штаты ответят, если Россия применит химическое оружие на Украине.

Песков, в свою очередь, отметил, что заявление американского президента о возможности использования Россией химического оружия на Украине является «попыткой переключить внимание» со скандала, разгорающегося вокруг Штатов.

Тогда же официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что эксперты Вооруженных сил РФ нашли новые доказательства причастности США к разработке компонентов биологического оружия на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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