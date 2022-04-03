Госдума готова пригласить Нуланд в РФ для обсуждения биолабораторий на Украине

Госдума готова официально пригласить в Москву замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд для ответов на вопросы о деятельности американских специалистов и причастности Пентагона к финансированию биолабораторий на Украине. Об этом 3 апреля заявил глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий.

Он рассказал, что 4 апреля в Совете Федерации состоится заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием США биолабораторий на Украине. В частности, на заседании планируется обсудить возможное влияние работы лабораторий на эпидемиологическую обстановку в России.

«Комитет Госдумы по международным делам готов направить официальное приглашение Нуланд посетить Москву в рамках ее европейского турне. Как известно, со 2 по 9 апреля Нуланд будет с визитами во Франции, Турции, Греции, на Кипре и в Германии. С нетерпением будем ждать ответа американской стороны», — заявил Слуцкий в своем Telegram-канале.

Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть данные о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия.

28 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире работает более 300 биологических лабораторий, финансируемых Штатами.

24 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена — сына действующего американского президента Джо Байдена.

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 6 марта 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

16 марта вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказал об опасности для всего мира биологических лабораторий США на Украине. По его словам, в этих лабораториях могла решаться задача распространения заболеваний, а также исследования различных инфекций и штаммов. Однако подобные работы должны были проводиться открыто.