Бастрыкин поручил дать оценку готовящейся провокации в отношении войск РФ

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 5 апреля.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России зафиксировать и расследовать данные обстоятельства, принять все меры к разоблачению всех причастных к подготовке провокации лиц, а также дать процессуальную оценку их действиям по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»)», — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что 4 апреля в селе Мощун солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели постановочную видеосъемку с якобы погибшими от насильственных действий российских войск мирными жителями.

Кроме того, 3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в городе Буча Киевской области, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны — это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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