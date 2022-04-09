 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Армия
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
Мир
МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска
Экономика
Правительство РФ выделило 600 млн рублей МЧС для выплат беженцам
Мир
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС
Экономика
Канцлер ФРГ выразил надежду на отказ от нефти из РФ до конца 2022 года
Экономика
ЦБ смягчил временный порядок операций с наличной валютой
Армия
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»
Культура
Киноакадемия США на 10 лет отстранила Уилла Смита от участия в мероприятиях
Мир
Хорватия направит Украине свыше €200 тыс. в качестве срочной помощи
Мир
МО рассказало об уничтожении украинского склада вооружений под Одессой
Культура
Невидимая работа Ива Кляйна была продана за €850 тыс.
/

Ритуальная реальность: как будут хоронить в России

Строительство новых крематориев поможет предотвратить разрастание городских кладбищ
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Главный слайд
Начало статьи
Ритуальная реальность: как будут хоронить в России
2022-04-05 18:21:11">
2022-04-05 18:21:11
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России подготовили новый законопроект «О похоронном деле» — прежний был принят еще в 1996 году, и ряд положений в нем морально устарел. Нововведения затрагивают строительство крематориев, рост их числа помог бы решить проблему нехватки мест на городских кладбищах. Почему таких предприятий мало в России и с какими проблемами сталкиваются их владельцы — разбирались «Известия».

Последняя цена: в России зафиксируют стоимость основных ритуальных услуг
Как новое регулирование может сократить поборы в этой сфере

Где строят крематории

На днях о планах по открытию крематория сообщили в Череповце. Строительство должно начаться в мае рядом с одним из городских кладбищ, скоро пройдут все согласования в мэрии.

— Рассматриваем несколько поставщиков оборудования, — заявил технический директор проекта Вячеслав Ляхин. — Остановились на печи российского производства. Одна обойдется примерно в 25–30 млн. Сначала хотели заказывать чешскую кремационную печь, но на импортное оборудование цены в два раза поднялись.

На территории крематория появятся зал прощаний, колумбарий, участок обнесут двухметровым забором. Открыть новое здание собираются через три года. Стоимость услуг предприятия бизнесмен оценивал в 26 тыс. рублей (об этом он сообщал в октябре 2021 года). В строительство собирались вложить около 50 млн рублей, осенью сумма выросла до 70 млн.

Ляхин также говорил, что крематорий нужен из-за возможных проблем с местами на действующих кладбищах. По словам бизнесмена, на одном из них за полгода появилось еще два квартала. Впрочем, в мэрии Череповца «Известиям» заявили, что в городе нет дефицита мест захоронения.

— В минувшем году в городе открылась первая очередь нового кладбища, в 2022 году продолжится строительство второй, — заявили в мэрии. — Крематорий будет скорее альтернативой существующему способу прощания с умершими.

Ритуальная реальность
Новосибирск
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Последний долг: каким станет бизнес на погребении
Что не так в действующем законе о похоронном деле

По словам представителя администрации, спрос на услуги кремации в городе есть, но ближайшее учреждение находится в Ярославле (в 256 км), что сильно увеличивает расходы на похороны. Подчеркивается, что крематорий будет построен полностью за счет частных инвестиций.

В ближайшие годы открывать крематории планируют сразу в нескольких российских городах: Якутске, Томске, Ульяновске, Уфе, Краснодаре и ряде других. Учреждения появятся преимущественно возле действующих кладбищ.

Почему растет спрос на крематории

Владелец сети похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов считает, что запрос на кремацию в России в последние несколько лет увеличился, пусть и не сильно.

Мертвая зона: в брянском морге разоблачена шайка аферистов
Медработники монетизировали выдачу тел усопших родственникам

— Складывается такая ситуация: услуга эта в России пока для большей части населения недоступна, а значит, и не востребована, — сказал Болтунов «Известиям». — История про «спрос рождает предложение» работает наоборот: предложение рождает спрос, потому что в городах, где крематории появляются, число кремаций быстро увеличивается.

Генеральный директор «Национальной мемориальной компании» Михаил Ремез замечает: в городах, где крематории работают очень давно, именно кремация становится основным способом захоронения.

— В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге крематории работают 40–60 лет, и там доля кремаций составляет около 70%, — рассказал он «Известиям». — В тех крематориях, которые работают на рынке 10–20 лет, в Новосибирске, допустим, доля кремаций составляет около 50%. Число кремаций быстро растет после открытия таких учреждений. В крематории в Крыму в первый месяц работы было 80 кремаций, сейчас — около 400 ежемесячно.

Эксперты из похоронной отрасли едины во мнении, что у кремации много преимуществ перед традиционным способом захоронения. Директор-координатор корпорации руководителей похоронных предприятий Андрей Цветнов замечает, что люди не хотят пользоваться крематориями только до тех пор, пока они расположены на значительном расстоянии от места жительства.

Ритуальная реальность
кремация
Фото: ТАСС/Оксана Мамлина
На чужом горе: в России предложили ввести уголовные наказания для «черных» ритуальщиков
Мошенники продают людям бесплатные участки на кладбище и навязывают различные ненужные услуги

— Но как только они появляются, это становится актуальным, — рассказал он «Известиям». — Особенно в больших городах, когда варианты такие: либо родственник будет захоронен далеко, потому что на ближайшем кладбище кончаются места, либо его прах в урне будет рядом с захоронениями других близких.

Именно возможность создания семейно-родовых захоронений становится главным преимуществом крематориев.

— В больших мегаполисах на родительский день семье трудно успеть посетить все захоронения родственников, чтобы банально провести уборку, — говорит Михаил Ремез. — В ситуации с кремацией можно приходить в одно место и вспоминать обо всех близких, рассказывать о них своим детям.

Еще одна проблема — дефицит земель. По словам эксперта, в последние годы новые участки заканчиваются очень быстро. В 2021 году в России умерло 2,445 млн человек, в 2020 году — 2,124 млн человек, в 2019 году — 1,8 млн человек. Кремация позволяет не расширять кладбища. Еще одно преимущество кремации — простое перемещение праха.

«Мы движемся в сторону очеловечивания отрасли»
​​​​​​​Глава «Ритуала» Артем Екимов — о цифровизации похоронного рынка, черных агентах и кладбищенской моде

— Есть и такое понятие, как разделение праха, — рассказывает эксперт. — Когда умер Хворостовский, его прах разделили: часть захоронили в Красноярске, на родине, часть — в Москве, где он всю жизнь проработал.

Почему в России мало крематориев

Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев рассказал, что в России работает 31 крематорий в 25 городах. Сейчас подобные учреждения строятся или в планах еще в 20 городах. По его словам, даже если не ориентироваться на западные страны, где один крематорий приходится на 150–400 тыс. человек, России надо построить как минимум 30 таких учреждений — чтобы хотя бы закрыть потребность в них в городах-миллионниках и городах с населением от 500 тыс. человек.

Михаил Ремез отмечает, что в России сейчас насчитывается столько же крематориев, сколько и в Чехии. По его словам, на малое количество влияет тот факт, что действующий закон «О погребении» был принят в 1996 году, он уже не отвечает современным требованиям. По мнению эксперта, в нем много спорных положений.

Ритуальная реальность
гробы
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Кроме того, в российском законодательстве похоронная отрасль — наверное, единственная в стране — не имеет вертикали управления, — говорит Ремез. — Там пропущено такое звено, как субъект РФ, то есть, условно, свердловский губернатор, даже если бы он хотел помочь в возведении крематории Екатеринбургу или Нижнему Тагилу, не мог бы этого сделать, так как не имеет для этого соответствующей статьи расхода. И в целом отрасль очень сложная, в каждом регионе есть свои препятствия. Где-то мешает связь между муниципальными чиновниками и предприятиями, которые им аффилированы.

Похоронная рецессия: как защитить данные о смерти
Новый закон должен предотвратить продажу информации об умерших ритуальным агентам

Илья Болтунов замечает, что коррупции в отрасли пока очень много и надо наводить порядок. Однако все законопроекты, которые в последние годы появлялись, не могли выполнить эту задачу в полной мере. В том числе, считает он, недостаточно хорош и последний законопроект, который 21 марта внесли в Госдуму.

— Большинство игроков рынка достаточно скептически к нему относятся, хотя изменения, очевидно, нужны, — говорит Болтунов. — Дело в том, что эта редакция законопроекта сырая, проблемы не решаются.

С тем, что законопроект недоработан, согласны и ряд других опрошенных экспертов, которые указали на ряд противоречий в документе.

Какие проблемы решит новый закон

В этом законопроекте я бы выделил два важных аспектах, — говорит Алексей Сулоев. — Первое — введено понятие государственно-частного партнерства в этой сфере, чего не было раньше. Это останавливало строительство крематориев с участием муниципальных и государственных структур. Хотя именно так это работает во всем мире: город входит в проект с землей, коммуникациями, а бизнес — с печами, строительством и услугами. А у нас эта возможность была упущена.

Второй важный аспект — четко указано, что крематории могут быть частными. Хотя в России и сейчас 21 крематорий из 31 — частный, но получить разрешения на них было нелегко.

Ритуальная реальность
отрасль
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Если начинаешь переговоры, в любом регионе всё начинается с того, что юрист администрации заявляет, что крематории не могут быть частными, и ссылается на двоякую формулировку в законе, — говорит Сулоев. — Первые крематории в стране проходили по 10–15 судов, пока не доказывали, что формулировка на самом деле означает возможность строительства.

Речь идет о статье в федеральном законе 1996 года, в которой говорится, что «крематории могут находиться в ведении органов местного самоуправления».

Мертвая зона: что можно построить рядом с кладбищем
Кому и чему могут помешать расположенные в городе места для погребения

— Исходя из этой формулировки, могут и не находиться, — рассказала «Известиям» юрист Елизавета Потемкина. — Предприниматели этим пользуются, ведь там не написано, что крематории «должны» находиться в ведении органов местного самоуправления. Это не императивная норма.

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева отмечает, что законопроект вносит ясность в требования, предъявляемые к крематориям, к процедурам получения согласований и разрешений, что снижает неопределенность в работе отрасли и минимизирует перечень «разрешительных» инстанций.

— Например, установление требований, предъявляемых к государственным, муниципальным и частным объектам похоронного назначения и к размещению таких объектов, отнесено к полномочиям органов власти субъектов, — говорит она.

В новом законопроекте, отмечает Михаил Ремез, сформулированы задачи федеральной власти, субъекта и муниципалитетов. Документ распределяет полномочия между ветвями власти, создает цепочки по управлению отрасли, в том числе назначается ответственное министерство. Сейчас номинально за похоронную отрасль отвечает Минстрой, а вернее — отдел внутри департамента стратегических проектов министерства.

Эксперт полагает, что законопроект, в разработке которого он принимал участие, позволит инвесторам чувствовать себя уверенно при намерении построить крематорий за свои деньги. Однако, подчеркивает он, даже если закон в ближайшее время не примут, по сути, действующее законодательство не мешает открытию новых крематориев.

Ритуальная реальность
крематорий
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
Гроб в траншее: как хоронят невостребованные тела
Почему не всех получается погребать достойно

— Есть судебная практика по различным крематориям, которая позволяет открывать частные учреждения, — говорит Ремез. — Даже по государственно-частному партнерству есть хорошая практика: мы сейчас работаем над открытием крематория в Якутске по договору концессии, первым в отрасли. После окончания строительства объект перейдет в собственность муниципалитета, но инвестор в течение долгого времени имеет возможность работать с налоговыми льготами.

Андрей Цветнов скорее положительно отозвался о законопроекте с точки зрения развития кремации в России, но заметил, что сложившиеся в стране условия не позволяют давать прогнозы о скорости его принятия.

Светлана Разворотнева считает, что отрасль «позитивно встретила законопроект». По ее словам, в разработке документа и его предварительном обсуждении участвовали представители крупнейшей ассоциации отрасли — Союза похоронных организаций и крематориев.

— Консультации с представителями отрасли, органами местного самоуправления, экспертами будут продолжены, — говорит она. — В конце апреля, в частности, пройдет обсуждение законопроекта в рамках «нулевых чтений» в Общественной палате РФ.

Спорные данные: чем грозят публикации фотографий с кладбищ
В Калужской области краевед судится с региональным Роскомнадзором из-за размещения в интернете фотографии надгробья

«Отдельные негативные отзывы» она связывает с нежеланием ряда игроков рынка выводить отрасль из тени.

Чего не хватает в законопроекте

Одна из основных проблем крематориев в России — действующие санитарные нормы, установленные Роспотребнадзором. Алексей Сулоев замечает, что новый законопроект их никак не затрагивает.

Речь идет, в частности, о нормах, перечисленных в разделе «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Согласно им, крематории с одной печью являются объектом второго класса опасности, с большим количеством печей — первого. Для первых санитарно-защитная зона составляет 500 м, для вторых — 1 тыс. м. То есть ближе чем в полкилометре от жилой застройки крематорий в России построить нельзя, поясняет Елизавета Потемкина.

— Это устаревшие нормативы десятилетней давности, — считает Сулоев. — Нам пока не удалось пригласить представителей Роспотребнадзора на заседания, чтобы они могли разъяснить свои требования к кремационному оборудованию, и что они имели в виду в том или ином постановлении.

Ритуальная реальность
помещение
Фото: ТАСС/Оксана Мамлина
Прощание через стекло: в России становятся востребованными нетрадиционные гробы
В регионах появляются гробы с окошками и стеклянными крышками

По его словам, в недавно выпущенном постановлении говорится о необходимости дополнительных помещений в крематориях. На самом деле они нужны только для конкретной печи одного производителя. Эта норма была дословно списана из брошюры, не относящейся ко всем используемым печам, отмечает Сулоев.

— Печи, которые мы сегодня применяем, по международным стандартам имеют нулевую санитарно-защитную зону — крематории стоят в жилых кварталах, ни у кого это не вызывает вопросов, — говорит он. — Есть только так называемая зона моральной защиты — чтобы люди не видели, как подвозят гробы.

По его словам, на деле получить разрешение от Роспотребнадзора очень долго и дорого. Достучаться до ведомства довольно сложно. По его словам, на деле контроль важен на этапе установки печи — некоторые предприниматели покупают дешевые, которые действительно дымят и загрязняют окружающую среду. Но в реальности страдают добросовестные бизнесмены.

Однако Михаил Ремез считает, что и здесь есть выход. По его словам, сейчас строится новый крематорий в Екатеринбурге и там удалось получить заключение от управления Роспотребнадзора по Свердловской области о нулевой санитарно-защитной зоне, так как доказано отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Дело в технологиях, которые уже опробованы и проверены в Симферополе.

— Мы сделали проект, применив фактурные измерения на работающем в Симферополе крематории с системой очистки отводящих газов, — говорит Ремез. — Такое же оборудование везем в Екатеринбург.

Ритуальная реальность
кремационное
Фото: ТАСС/Евгений Курсков

По его словам, основная проблема — в выбросах диоксина, вырабатывающегося при горении органики. Чтобы избавиться от этого вещества, можно увеличить температуру горения до 1600 градусов, но тогда не будет и праха. Второй вариант, использующийся в Симферополе, — выводить вредные выбросы в сторону и охлаждать до 400 и ниже градусов, при которых диоксин также не вырабатывается, и заодно очищать выбросы от пылевых частиц, на которых диоксин перемещается. По словам Ремеза, сейчас такое оборудование планируется ставить как минимум в 10 городах, которые планируют открывать крематории.

Оборудование это китайское, и это большая удача, так как многие проекты временно остановились из-за отказа некоторых производителей от поставок оборудования, поэтому сейчас, говорит Сулоев, в Ассоциации крематориев ищут альтернативу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022