Ритуальная реальность: как будут хоронить в России

В России подготовили новый законопроект «О похоронном деле» — прежний был принят еще в 1996 году, и ряд положений в нем морально устарел. Нововведения затрагивают строительство крематориев, рост их числа помог бы решить проблему нехватки мест на городских кладбищах. Почему таких предприятий мало в России и с какими проблемами сталкиваются их владельцы — разбирались «Известия».

Где строят крематории

На днях о планах по открытию крематория сообщили в Череповце . Строительство должно начаться в мае рядом с одним из городских кладбищ, скоро пройдут все согласования в мэрии.

— Рассматриваем несколько поставщиков оборудования, — заявил технический директор проекта Вячеслав Ляхин. — Остановились на печи российского производства. Одна обойдется примерно в 25–30 млн. Сначала хотели заказывать чешскую кремационную печь, но на импортное оборудование цены в два раза поднялись.

На территории крематория появятся зал прощаний, колумбарий, участок обнесут двухметровым забором. Открыть новое здание собираются через три года. Стоимость услуг предприятия бизнесмен оценивал в 26 тыс. рублей (об этом он сообщал в октябре 2021 года). В строительство собирались вложить около 50 млн рублей, осенью сумма выросла до 70 млн.

Ляхин также говорил, что крематорий нужен из-за возможных проблем с местами на действующих кладбищах. По словам бизнесмена, на одном из них за полгода появилось еще два квартала. Впрочем, в мэрии Череповца «Известиям» заявили, что в городе нет дефицита мест захоронения.

— В минувшем году в городе открылась первая очередь нового кладбища, в 2022 году продолжится строительство второй, — заявили в мэрии. — Крематорий будет скорее альтернативой существующему способу прощания с умершими.

Ритуальная реальность Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По словам представителя администрации, спрос на услуги кремации в городе есть, но ближайшее учреждение находится в Ярославле (в 256 км), что сильно увеличивает расходы на похороны. Подчеркивается, что крематорий будет построен полностью за счет частных инвестиций.

В ближайшие годы открывать крематории планируют сразу в нескольких российских городах: Якутске, Томске, Ульяновске, Уфе, Краснодаре и ряде других. Учреждения появятся преимущественно возле действующих кладбищ.

Почему растет спрос на крематории

Владелец сети похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов считает, что запрос на кремацию в России в последние несколько лет увеличился, пусть и не сильно.

— Складывается такая ситуация: услуга эта в России пока для большей части населения недоступна, а значит, и не востребована, — сказал Болтунов «Известиям». — История про «спрос рождает предложение» работает наоборот: предложение рождает спрос, потому что в городах, где крематории появляются, число кремаций быстро увеличивается.

Генеральный директор «Национальной мемориальной компании» Михаил Ремез замечает: в городах, где крематории работают очень давно, именно кремация становится основным способом захоронения.

— В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге крематории работают 40–60 лет, и там доля кремаций составляет около 70%, — рассказал он «Известиям». — В тех крематориях, которые работают на рынке 10–20 лет, в Новосибирске, допустим, доля кремаций составляет около 50%. Число кремаций быстро растет после открытия таких учреждений. В крематории в Крыму в первый месяц работы было 80 кремаций, сейчас — около 400 ежемесячно.

Эксперты из похоронной отрасли едины во мнении, что у кремации много преимуществ перед традиционным способом захоронения . Директор-координатор корпорации руководителей похоронных предприятий Андрей Цветнов замечает, что люди не хотят пользоваться крематориями только до тех пор, пока они расположены на значительном расстоянии от места жительства.

Ритуальная реальность Фото: ТАСС/Оксана Мамлина

— Но как только они появляются, это становится актуальным , — рассказал он «Известиям». — Особенно в больших городах, когда варианты такие: либо родственник будет захоронен далеко, потому что на ближайшем кладбище кончаются места, либо его прах в урне будет рядом с захоронениями других близких.

Именно возможность создания семейно-родовых захоронений становится главным преимуществом крематориев.

— В больших мегаполисах на родительский день семье трудно успеть посетить все захоронения родственников, чтобы банально провести уборку, — говорит Михаил Ремез. — В ситуации с кремацией можно приходить в одно место и вспоминать обо всех близких, рассказывать о них своим детям.

Еще одна проблема — дефицит земель. По словам эксперта, в последние годы новые участки заканчиваются очень быстро. В 2021 году в России умерло 2,445 млн человек, в 2020 году — 2,124 млн человек, в 2019 году — 1,8 млн человек. Кремация позволяет не расширять кладбища. Еще одно преимущество кремации — простое перемещение праха.

— Есть и такое понятие, как разделение праха , — рассказывает эксперт. — Когда умер Хворостовский, его прах разделили: часть захоронили в Красноярске, на родине, часть — в Москве, где он всю жизнь проработал.

Почему в России мало крематориев

Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев рассказал, что в России работает 31 крематорий в 25 городах. Сейчас подобные учреждения строятся или в планах еще в 20 городах. По его словам, даже если не ориентироваться на западные страны, где один крематорий приходится на 150–400 тыс. человек, России надо построить как минимум 30 таких учреждений — чтобы хотя бы закрыть потребность в них в городах-миллионниках и городах с населением от 500 тыс. человек.

Михаил Ремез отмечает, что в России сейчас насчитывается столько же крематориев, сколько и в Чехии. По его словам, на малое количество влияет тот факт, что действующий закон «О погребении» был принят в 1996 году, он уже не отвечает современным требованиям. По мнению эксперта, в нем много спорных положений.

Ритуальная реальность Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Кроме того, в российском законодательстве похоронная отрасль — наверное, единственная в стране — не имеет вертикали управления, — говорит Ремез. — Там пропущено такое звено, как субъект РФ, то есть, условно, свердловский губернатор, даже если бы он хотел помочь в возведении крематории Екатеринбургу или Нижнему Тагилу, не мог бы этого сделать, так как не имеет для этого соответствующей статьи расхода. И в целом отрасль очень сложная, в каждом регионе есть свои препятствия. Где-то мешает связь между муниципальными чиновниками и предприятиями, которые им аффилированы.

Илья Болтунов замечает, что коррупции в отрасли пока очень много и надо наводить порядок. Однако все законопроекты, которые в последние годы появлялись, не могли выполнить эту задачу в полной мере. В том числе, считает он, недостаточно хорош и последний законопроект, который 21 марта внесли в Госдуму.

— Большинство игроков рынка достаточно скептически к нему относятся, хотя изменения, очевидно, нужны, — говорит Болтунов. — Дело в том, что эта редакция законопроекта сырая, проблемы не решаются.

С тем, что законопроект недоработан, согласны и ряд других опрошенных экспертов, которые указали на ряд противоречий в документе.

Какие проблемы решит новый закон

— В этом законопроекте я бы выделил два важных аспектах , — говорит Алексей Сулоев. — Первое — введено понятие государственно-частного партнерства в этой сфере, чего не было раньше. Это останавливало строительство крематориев с участием муниципальных и государственных структур. Хотя именно так это работает во всем мире: город входит в проект с землей, коммуникациями, а бизнес — с печами, строительством и услугами. А у нас эта возможность была упущена.

Второй важный аспект — четко указано, что крематории могут быть частными. Хотя в России и сейчас 21 крематорий из 31 — частный, но получить разрешения на них было нелегко.

Ритуальная реальность Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Если начинаешь переговоры, в любом регионе всё начинается с того, что юрист администрации заявляет, что крематории не могут быть частными, и ссылается на двоякую формулировку в законе, — говорит Сулоев. — Первые крематории в стране проходили по 10–15 судов, пока не доказывали, что формулировка на самом деле означает возможность строительства.

Речь идет о статье в федеральном законе 1996 года, в которой говорится, что «крематории могут находиться в ведении органов местного самоуправления».

— Исходя из этой формулировки, могут и не находиться, — рассказала «Известиям» юрист Елизавета Потемкина. — Предприниматели этим пользуются, ведь там не написано, что крематории «должны» находиться в ведении органов местного самоуправления. Это не императивная норма.

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева отмечает, что законопроект вносит ясность в требования, предъявляемые к крематориям, к процедурам получения согласований и разрешений, что снижает неопределенность в работе отрасли и минимизирует перечень «разрешительных» инстанций.

— Например, установление требований, предъявляемых к государственным, муниципальным и частным объектам похоронного назначения и к размещению таких объектов, отнесено к полномочиям органов власти субъектов, — говорит она.

В новом законопроекте, отмечает Михаил Ремез, сформулированы задачи федеральной власти, субъекта и муниципалитетов. Документ распределяет полномочия между ветвями власти, создает цепочки по управлению отрасли, в том числе назначается ответственное министерство. Сейчас номинально за похоронную отрасль отвечает Минстрой, а вернее — отдел внутри департамента стратегических проектов министерства.

Эксперт полагает, что законопроект, в разработке которого он принимал участие, позволит инвесторам чувствовать себя уверенно при намерении построить крематорий за свои деньги. Однако, подчеркивает он, даже если закон в ближайшее время не примут, по сути, действующее законодательство не мешает открытию новых крематориев.

Ритуальная реальность Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

— Есть судебная практика по различным крематориям, которая позволяет открывать частные учреждения, — говорит Ремез. — Даже по государственно-частному партнерству есть хорошая практика: мы сейчас работаем над открытием крематория в Якутске по договору концессии, первым в отрасли. После окончания строительства объект перейдет в собственность муниципалитета, но инвестор в течение долгого времени имеет возможность работать с налоговыми льготами.

Андрей Цветнов скорее положительно отозвался о законопроекте с точки зрения развития кремации в России, но заметил, что сложившиеся в стране условия не позволяют давать прогнозы о скорости его принятия.

Светлана Разворотнева считает, что отрасль «позитивно встретила законопроект». По ее словам, в разработке документа и его предварительном обсуждении участвовали представители крупнейшей ассоциации отрасли — Союза похоронных организаций и крематориев.

— Консультации с представителями отрасли, органами местного самоуправления, экспертами будут продолжены, — говорит она. — В конце апреля, в частности, пройдет обсуждение законопроекта в рамках «нулевых чтений» в Общественной палате РФ.

«Отдельные негативные отзывы» она связывает с нежеланием ряда игроков рынка выводить отрасль из тени.

Чего не хватает в законопроекте

Одна из основных проблем крематориев в России — действующие санитарные нормы, установленные Роспотребнадзором. Алексей Сулоев замечает, что новый законопроект их никак не затрагивает.

Речь идет, в частности, о нормах, перечисленных в разделе «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Согласно им, крематории с одной печью являются объектом второго класса опасности, с большим количеством печей — первого. Для первых санитарно-защитная зона составляет 500 м, для вторых — 1 тыс. м. То есть ближе чем в полкилометре от жилой застройки крематорий в России построить нельзя, поясняет Елизавета Потемкина.

— Это устаревшие нормативы десятилетней давности, — считает Сулоев. — Нам пока не удалось пригласить представителей Роспотребнадзора на заседания, чтобы они могли разъяснить свои требования к кремационному оборудованию, и что они имели в виду в том или ином постановлении.

Ритуальная реальность Фото: ТАСС/Оксана Мамлина

По его словам, в недавно выпущенном постановлении говорится о необходимости дополнительных помещений в крематориях. На самом деле они нужны только для конкретной печи одного производителя. Эта норма была дословно списана из брошюры, не относящейся ко всем используемым печам, отмечает Сулоев.

— Печи, которые мы сегодня применяем, по международным стандартам имеют нулевую санитарно-защитную зону — крематории стоят в жилых кварталах, ни у кого это не вызывает вопросов, — говорит он. — Есть только так называемая зона моральной защиты — чтобы люди не видели, как подвозят гробы.

По его словам, на деле получить разрешение от Роспотребнадзора очень долго и дорого. Достучаться до ведомства довольно сложно. По его словам, на деле контроль важен на этапе установки печи — некоторые предприниматели покупают дешевые, которые действительно дымят и загрязняют окружающую среду. Но в реальности страдают добросовестные бизнесмены.

Однако Михаил Ремез считает, что и здесь есть выход. По его словам, сейчас строится новый крематорий в Екатеринбурге и там удалось получить заключение от управления Роспотребнадзора по Свердловской области о нулевой санитарно-защитной зоне, так как доказано отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Дело в технологиях, которые уже опробованы и проверены в Симферополе.

— Мы сделали проект, применив фактурные измерения на работающем в Симферополе крематории с системой очистки отводящих газов, — говорит Ремез. — Такое же оборудование везем в Екатеринбург.

Ритуальная реальность Фото: ТАСС/Евгений Курсков

По его словам, основная проблема — в выбросах диоксина, вырабатывающегося при горении органики. Чтобы избавиться от этого вещества, можно увеличить температуру горения до 1600 градусов, но тогда не будет и праха. Второй вариант, использующийся в Симферополе, — выводить вредные выбросы в сторону и охлаждать до 400 и ниже градусов, при которых диоксин также не вырабатывается, и заодно очищать выбросы от пылевых частиц, на которых диоксин перемещается. По словам Ремеза, сейчас такое оборудование планируется ставить как минимум в 10 городах, которые планируют открывать крематории.