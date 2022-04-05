Путин призвал бережливо относиться к поставкам продовольствия за границу

В этом году на фоне глобального дефицита продовольствия России придется рачительно относиться к поставкам за рубеж. Об этом 5 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», — сказал он на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

Президент отметил, что выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке.

Ранее, 31 марта, правительство РФ утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. Так, с 1 апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса. Ограничения будут действовать с 1 апреля по 31 августа. С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника.

До этого, 21 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары, несмотря на санкционные ограничения.

В тот же день заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила, что в России достаточно запасов сахара и гречки для удовлетворения внутреннего спроса.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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