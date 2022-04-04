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В Госдуме оценили отказ Великобритании в созыве Совбеза ООН по Буче

Депутат Водолацкий объяснил отказ Великобритании в созыве Совбеза ООН по ситуации в Буче
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в понедельник, 4 апреля, в беседе с «Известиями» объяснил решение председательствующей в Совете Безопасности ООН Великобритании отказать в созыве заседания по ситуации в Буче.

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«Причина одна. Буча — это та ситуация, которую создали западные специалисты, чтобы увести мировое сообщество от обсуждения биолабораторий. Сегодня весь мир озабочен тем, что происходит на Украине, что было в этих биолабораториях, какие эксперименты там проводились. И естественно, чтобы снять эту волну, нужен был какой-то мощный фейковый вброс, который бы перенацелил людей на обсуждение этой ситуации», — пояснил он.

По словам политика, именно по этой причине Великобритания, которая в настоящее время председательствует в Совбезе ООН, отказала России в созыве заседания по провокации в Буче.

О том, что Великобритания не дала согласия на проведение заседания СБ ООН по Буче, ранее в этот день заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Кроме того, сообщалось, что украинские силовики провели «зачистку» в Буче за день до появления видео с якобы убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась «зачистка» от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Как указали в тот же день в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. За время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал, отметили в ведомстве.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ. В США замалчивают артиллерийский обстрел города Вооруженными силами Украины после отвода российских войск, указал он.

2 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть данные о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия. 28 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире работает более 300 биологических лабораторий, финансируемых Штатами.

24 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена — сына действующего американского президента Джо Байдена.

В середине февраля 2022 года из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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