В Германии выступили против немедленного отказа от поставок газа из РФ

Немедленный отказ от поставок российских энергоресурсов является неправильным шагом для Германии. Соответствующее заявление сделал в воскресенье, 3 апреля, сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ларс Клингбайль.

«Немедленное эмбарго на поставки газа — это неправильный путь по многим причинам», — сказал он.

Клингбайль подчеркнул, что прежде чем принять решение на введение эмбарго, необходимо оценить все возможные последствия для страны.

К тому же сопредседатель СДПГ усомнился в верности утверждения о том, что запрет на поставки газа из России смогут способствовать прекращению спецоперации по защите Донбасса, поскольку, по его мнению, решение о начале военной операции не было основано на «экономических соображениях».

Ранее в воскресенье министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ЕС должен обсудить введение запрета на импорт российского газа.

2 апреля министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию ФРГ в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

За день до этого гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию ждут тяжелые последствия в случае замораживания импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах. Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

30 марта член наблюдательного совета BASF и президент немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Михаэль Вассилиадис заявил, что немецкие промышленные предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт газа из России.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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