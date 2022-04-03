Прямой эфир
Мир
Зеленский напомнил об отказе США предоставить гарантии безопасности Украине
Мир
Источники сообщили об отказе Германии поставлять Украине 100 БМП Marder
Мир
Орбан заявил о трагедии для Венгрии в случае участия в ситуации вокруг Украины
Армия
Минобороны РФ заявило об уничтожении крупных топливных хранилищ на Украине
Спорт
Футбольный клуб «Динамо» выиграл у «Краснодара» в матче чемпионата РФ
Мир
Столтенберг заявил о десятках тысяч прошедших подготовку НАТО украинских военных
Мир
Бастрыкин поддержал идею трибунала по оценке преступлений Киева в Донбассе
Мир
Шольц заявил о планах Запада вскоре ввести новые санкции против России
Мир
В Чехии заявили о запасах газа максимум на 34 дня
Мир
В Великобритании зафиксировали крупнейший за 70 лет спад уровня жизни
Мир
В Словакии заявили о готовности платить за российский газ рублями
Сюжет:

В Германии указали на необходимость введения запрета в ЕС на импорт газа из РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила 3 апреля, что Евросоюз должен обсудить введение запрета на импорт российского газа. Об этом она заявила в эфире телеканала ARD.

Сырьевое решение: кто вслед за Прибалтикой может отказаться от российского газа
И что выиграет «Газпром» в случае сокращения закупок энергоресурсов рядом европейских стран

По ее словам, в скором времени в Евросоюзе подумают об ужесточении санкций против РФ.

«Поставки энергоресурсов также станут частью обсуждения», — отметила Ламбрехт.

Ранее в этот же день в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в городе Буча являются провокацией.

2 апреля министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек предрек смерть процветанию ФРГ в случае эмбарго на поставки энергоносителей из России. По его словам, в Германии отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами.

1 апреля гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что Германию ждут тяжелые последствия в случае замораживания импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели газа должны открыть с 1 апреля рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах. Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями также нарушением контрактов. Кроме того, из-за новых условий с начала апреля Латвия, Литва и Эстония отказались от природного российского газа.

30 марта член наблюдательного совета BASF и президент немецкого профсоюза химиков (IGBCE) Михаэль Вассилиадис заявил, что немецкие промышленные предприятия сталелитейной, химической и бумажной промышленности закроются в течение нескольких недель, если страна решит прекратить импорт газа из России.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022