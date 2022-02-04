Попова сообщила о замедлении распространения «Омикрона»

Распространение штамма коронавируса «Омикрон» несколько замедлилось не только в РФ, но и в ряде стран Европы. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Динамика развития и, так скажем, наступление штамма «Омикрон» несколько замедлились, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, новый вариант вируса в два раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро распространяется.

«В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% сегодня штамм «Омикрон», и чуть меньше — штамм «Дельта», — заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился с 64,4% до 64,1%. Она пояснила, что снижение происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

3 февраля профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что «Омикрон» распространяется быстрее по сравнению с другими штаммами из-за своих особенностей размножения. По его словам, для переболевших или достаточно давно вакцинированных от COVID-19 существует риск повторного инфицирования этим штаммом.

24 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения вируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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